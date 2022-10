Zelenski ha hecho balance de los últimos progresos en el frente contra las tropas rusas, detallando que han sido derribados ocho helicópteros rusos | Fuente: AFP

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hecho un nuevo llamado a la ciudadanía en su país pidiendo limitaciones en el consumo de electricidad como manera de vencer a Rusia "también" en la esfera energética.

Zelenski ha recordado que, debido a los ataques rusos sobre estructuras energéticas clave del país, en muchas ciudades y regiones de Ucrania se producen cortes de energía de emergencia, motivo por el que "el consumo de energía tiene que ser limitado", tal y como ha instado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población del país.

"No importa lo que haga el enemigo, nuestra tarea es romper sus planes y proteger a Ucrania. Y esto no es solo tarea de alguien, no solo concierne a los trabajadores de la energía o a cualquier otra persona. Ahora todos los ucranianos necesitan un consumo consciente de energía (...). También necesitamos la victoria sobre Rusia en el frente energético", sostuvo el mandatario.

En este sentido, Zelenski ha advertido de que "los terroristas rusos" habrían creado unas condiciones "tan difíciles" que nadie en Europa habría visto ni encontrado "nunca".

"(En Europa) no ha habido tales amenazas y nuestros especialistas se vean obligados a superarlas ahora. Y las vencen con honor", sentenció el jefe de Estado.

Con todo, Zelenski ha hecho balance de los últimos progresos en el frente contra las tropas rusas, detallando que este miércoles han sido derribados ocho helicópteros rusos, elevando a 250 el número de este tipo de aeronaves eliminadas por el Ejército ucraniano.

Rusia ensaya sus armas nucleares

Rusia efectuó maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas "Grom" (Trueno) en un nuevo desafío a Occidente, mientras que en el campo de batalla la contraofensiva de Ucrania en la sureña región de Jersón se ha ralentizado.

Putin continúa con sus ataques a Ucrania desde febrero de este año | Fuente: AP

"Los objetivos previstos durante los ejercicios de las fuerzas estratégicas de contención han sido cumplidas en su totalidad. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos", informó el Kremlin.

Durante los ejercicios, presididos por videoconferencia por el presidente ruso, Vladímir Putin, se realizó un simulacro de "lanzamiento nuclear masivo por parte de las fuerzas estratégicas ofensivas en respuesta a un ataque nuclear enemigo".

OTAN critica a Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó ayer a Rusia de afirmar "falsamente" que Ucrania prepara una "bomba sucia" en su propio territorio, como hizo anteriormente en Siria.

"Rusia ahora afirma falsamente que Ucrania se está preparando para usar una 'bomba sucia' radiológica en su propio territorio. Los aliados de la OTAN rechazan esta acusación transparentemente falsa", dijo hoy Stoltenberg en un discurso en el portaaviones estadounidense George H. W. Bush.

Según el secretario general de la Alianza Atlántica, "Rusia a menudo acusa a los demás de lo que pretenden hacer ellos mismos".

(Con información de Europa Press y EFE)