El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó que el Kremlin utiliza excusas para aumentar la escalada en Ucrania. | Fuente: AFP

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó este martes a Rusia de afirmar "falsamente" que Ucrania prepara una "bomba sucia" en su propio territorio, como hizo anteriormente en Siria.



"Rusia ahora afirma falsamente que Ucrania se está preparando para usar una 'bomba sucia' radiológica en su propio territorio. Los aliados de la OTAN rechazan esta acusación transparentemente falsa", dijo hoy Stoltenberg en un discurso en el portaaviones estadounidense George H. W. Bush.



Según el secretario general de la Alianza Atlántica, "Rusia a menudo acusa a los demás de lo que pretenden hacer ellos mismos".



Se trata de un "patrón" de comportamiento que la OTAN ha observado "antes", "de Siria a Ucrania", subrayó el político noruego en su discurso divulgado por la Alianza en Bruselas.

Rusia y sus acusaciones contra Ucrania

El Gobierno ruso ha denunciado la posibilidad de que Ucrania use una "bomba sucia" en su propio territorio para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente, una acusación que Kiev ha rechazado y que París, Washington y Londres ven como un "pretexto para una escalada" militar rusa.



"Rusia no debe utilizar falsos pretextos para una mayor escalada.El mundo está mirando de cerca", recalcó Stoltenberg.



También conocida como arma radiológica, la bomba sucia es un explosivo convencional, como por ejemplo la dinamita, enriquecido con material radiactivo que se disemina al estallar, siguiendo una doctrina de uso similar a la de las armas químicas. Pese a contener elementos radiactivos, las bombas sucias no son armas atómicas.



"La guerra brutal y la guerra ilegal de Rusia se encuentran en un momento crucial", según el secretario general de la OTAN, ya que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está respondiendo a sus fracasos en el campo de batalla con más agresión".



"Ataques a civiles, a la infraestructura energética civil. Y ataques con drones y misiles en áreas residenciales", lamentó.



Además, en los últimos días, añadió, Irán ha brindado "apoyo militar al esfuerzo bélico ruso", lo que es "inaceptable", dijo.



"Ningún país debería estar ayudando al agresor en una guerra ilegal", recalcó Stoltenberg, que celebró en este sentido que los países aliados y la Unión Europea estén implementando fuertes sanciones contra Teherán.



"OTAN no es parte de la guerra", recalca su secretario general

Una vez más, el ex primer ministro noruego reiteró que la OTAN no es parte de la guerra en Ucrania, pero insistió en que los aliados seguirán "apoyando su derecho fundamental a la autodefensa" y "por el tiempo que sea necesario".



Recordó que la OTAN es una alianza defensiva y que la disuasión previene el conflicto y preserva la paz.



"Nuestra fuerza ayuda a evitar cualquier error de cálculo al enviar un mensaje claro: la OTAN protegerá y defenderá cada centímetro del territorio aliado", advirtió Stoltenberg.



Y ante los militares del portaaviones estadounidense George H. W. Bush, manifestó: "Unidos en la OTAN, continuaremos defendiendo nuestra libertad y nuestra forma de vida contra amenazas de cualquier dirección".



El ejercicio aliado "Neptune Strike" pone a prueba la preparación de la OTAN para disuadir y defender toda la zona euroatlántica.



En ese despliegue participan más de 80 aviones, 14 barcos y alrededor de 6 000 efectivos, provenientes de 24 países aliados y socios de la OTAN, incluidos Finlandia y Suecia.



"Este ejercicio es un ejemplo perfecto del vínculo transatlántico.Europa y América del Norte trabajando juntos en la OTAN", dijo Stoltenberg, a bordo del George H. W. Bush.



Un "impresionante" portaaviones que "envía un poderoso mensaje de disuasión aliada todos los días", ya que "mantiene nuestras rutas marítimas abiertas y seguras", desde el Báltico hasta el Mediterráneo y el Mar Negro, indicó.



"En los últimos años, también ha sido parte de nuestra lucha crítica contra ISIS en Irak y Siria", concluyó.

(Con información de EFE)