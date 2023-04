Guerra civil en Sudán: Kenia ofrece un "proceso de mediación" entre las partes enfrentadas

Una imagen satelital muestra edificios en llamas y una patrulla militar al noreste del Aeropuerto Internacional de Jartum, en Sudán, el 17 de abril de 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Maxar Technologies

William Ruto, el presidente de Kenia, presentó este viernes a su país para hospedar un "proceso de mediación" entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Kenia está firmemente convencida de que una solución negociada pacíficamente al conflicto en Sudán está al alcance de la mano y, como siempre, estamos dispuestos a hacer nuestra contribución", afirmó Ruto en un comunicado.



"En consecuencia, para apoyar un mayor progreso en la resolución pacífica del conflicto en Sudán, Kenia se ofrece a albergar un proceso de mediación entre las partes", subrayó el jefe de Estado keniano.



El mandatario hizo "esta oferta con el espíritu de fraternidad, la paz y la solidaridad como un lugar neutral aceptable y también como una parte interesada comprometida y consciente de los desafíos" que afronta la región.

Mensaje de William Ruto

Ruto instó a las partes enfrentadas a "aprovechar al máximo esta oportunidad" porque "ha llegado el momento de dar una oportunidad a la paz" y "su compromiso con la mediación restaurará la paz y la estabilidad en Sudán dentro de un tiempo corto".



También urgió a la Unión Africana (UA), la ONU y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, bloque de ocho países de África oriental) a "movilizar una coalición internacional efectiva para apoyar una agenda integral de establecimiento de la paz para Sudán".

Enfrentamientos

Los enfrentamientos en Sudán estallaron el pasado sábado en medio de conversaciones sobre una reforma del Ejército y la integración de las FAR en el mismo.



Esa reforma se enmarcaba en un proceso político para devolver a Sudán a la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021 perpetrado por el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante paramilitar y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti".



El poderoso grupo paramilitar aceptó hoy una tregua de tres días, que coincide con la festividad del Aíd al Fitr que pone fin al mes sagrado del ramadán, pero el Ejército sudanés no respondió a una pausa que fue propuesta este jueves por la ONU.



Al menos 413 personas han muerto y 3 551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido de este conflicto, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Con información de EFE)