El ejemplo de George Weah, antiguo astro del balón convertido en presidente de Liberia, ¿podría inspirar al camerunés Samuel Eto'o? "Todo el mundo desea que haga carrera política", pero "de momento no me interesa", confesó el exdelantero del FC Barcelona en una entrevista exclusiva con la AFP.

"Todo el mundo me desea una carrera en política. Pero no tendremos 10 millones como Weah. Cada uno nace con su estrella. Todos, en un momento dado, hacemos política a nuestro nivel. Pero de momento eso no me interesa", afirmó Eto'o semanas después de anunciar su retirada deportiva, con 38 años.

Ídolo absoluto en Camerún, Eto'o dio su apoyo al presidente Paul Biya, en el poder desde hace 37 años, antes de su reelección en 2018. El jefe de Estado, de 86 años, se enfrenta a numerosas crisis, especialmente en la región anglófona del país, y liberó a comienzos de octubre a su principal opositor, Maurice Kamto.

"No estoy orientado hacia eso, aunque he tenido muchos ataques procedentes de mi país. Muchos se dicen que quizá tengo esa idea, pero yo les digo no está en mi cabeza de momento, y espero que no lo esté nunca", insistió.

"Pero todo el mundo puede tener en un momento dado ese deseo. Es un deber de cada ciudadano. Si uno quiere presentarse, nadie lo impedirá. Pero para nosotros es como si estuviese reservado a algunos sólo... A título personal no es un objetivo", añadió.

Dos veces campeón de África (2000 y 2002), fue nombrado colaborador del presidente de la Confederación Africana (CAF) Ahmad Ahmad el pasado mes de julio.

"Mi misión exacta es hacer lobby ante las federaciones", explicó. "Iré a hablar con los presidentes de federación para convencerlos de que se adhieran a la misión del presidente Ahmad. Hoy nos hallamos en un proceso para que todos estén orgullosos de esta Confederación". (AFP)