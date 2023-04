Explosiones y disparos: Sudán registra combates entre el Ejército y paramilitares por la toma del poder [VIDEO]

Humo denso brota sobre los edificios en las cercanías del aeropuerto de Jartum el 15 de abril de 2023, en medio de enfrentamientos en la capital sudanesa. | Fuente: AFP

La rivalidad entre Abdelfatah al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, los dos principales líderes militares de Sudán, ha convertido el país desde la mañana de este sábado en un campo de batalla donde el grupo paramilitar más poderoso ha pasado de ser una eslabón del futuro Ejército unificado a una "milicia rebelde".

Durante el golpe del 25 de octubre de 2021, Hemedti y Burhan habían unido sus fuerzas para expulsar a los civiles del poder. Pero con el tiempo los desacuerdos entre ambos hombres fueron creciendo hasta degenerar en violencia.



Pese a que la tensión era latente entre el Ejército sudanés, del que al Burhan es líder, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Dagalo, también apodado "Hemedti", desde hace semanas, los intercambios verbales se han tornado en ataques de artillería y bombardeos esta mañana en el sur de Jartum.



Las FAR acusaron al Ejército de Sudán de lanzar una acción contra su base de, la de Soba, y la calificaron de un "brutal ataque", pero las Fuerzas Armadas dieron la versión de que fueron las FAR quienes actuaron previamente contra sus unidades en Jartum, por lo que procedieron a defenderse de esa acción.



El resultado de esas acusaciones mutuas ha sido una batalla tierra y aire, ya que el Ejército ha enviado sus cazas para bombardear posiciones de las fuerzas paramilitares.





Rápido y sangriento

Desde que las FAR acusaron al Ejército de Sudán de atacar su base, los avances y retrocesos militares se fueron desarrollando de manera muy rápida a lo largo de la jornada.



Las fuerzas lideradas por Hemedti aseguraron que habían tomado el Palacio Presidencial y la Comandancia General, aunque ese extremo fue negado posteriormente por Al Burhan.



Un avión de combate militar sobrevuela la capital de Sudán mientras el ejército regular lucha contra los paramilitares. | Fuente: AFP

Pero donde se ha vivido una de las peores escenas en la capital ha sido en el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande de Sudán, que ha quedado fuera de servicio.



El Sindicato de Médicos de Sudán señaló en su primer informe preliminar, y por ahora el único, que al menos tres personas han fallecido por los choques armados de hoy, y entre ellas dos han sido asesinadas en el mismo aeropuerto de Jartum.



La fuente también dijo que hay "decenas de heridos", pero el otro sindicato independiente Comité de Médicos de Sudán aseguró que se espera "un gran número de muertos y heridos", ya que se está realizando aún el conteo.



En el aeropuerto también se vivió un momento de terror esta mañana cuando un avión de la aerolínea Saudi Airlines fue "blanco de tiroteo" cuando estaba a punto de despegar rumbo a Riad, mientras que la tripulación y los pasajeros a bordo fueron desalojados y no sufrieron daños, según dijo la propia compañía en un comunicado.

Toma de base militar

El grupo paramilitar FAR tomó la base militar de Merowe, en el norte de Sudán, donde obligaron a "rendirse" a las tropas del Ejército egipcio estacionadas allí para realizar ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas sudanesas.



"Un batallón del Ejército (sudanés) y las fuerzas egipcias se rinden a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Merowe", dijeron las FAR en Twitter, donde difundieron un vídeo en el que se muestran aparentemente militares egipcios sentados en el suelo intentando dialogar con los paramilitares.



Por su parte, las Fuerzas Armadas de Egipto dijeron en un comunicado que están "siguiendo de cerca los acontecimientos que tienen lugar dentro del territorio sudanés", donde hay un número indeterminado de soldados egipcios que realizan "entrenamientos conjuntos" con los militares sudaneses.



La gente pasa junto a un vehículo militar en Jartum en medio de enfrentamientos en la ciudad. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

El Ejército egipcio, que no confirmó el estado de sus soldados en Sudán, indicó que se está coordinando con las autoridades competentes en el país africano "para garantizar la seguridad de las fuerzas egipcias".

Primeras declaraciones

Mientras la batalla continúa en Jartum y otras zonas del país, la cadena de televisión catarí Al Yazira fue la única que logró entrevistar a Al Burhan y Hemedti, sin que ellos hayan emitido hasta el momento un comunicado oficial.

Por un lado, Hemedti -el considerado hombre fuerte de Sudán- dijo que su grupo no abandonará las armas hasta que el Ejército se rinda.

Según el también número dos del Ejército, Al Burhan "será llevado ante la Justicia o morirá como cualquier otro perro".

Por su parte, Al Burhan, que es presidente del Consejo Soberano de Sudán, aseguró que "todo está bajo control" e instó a la cadena catarí que las FAR tienen que "escuchar a la voz de la razón" y replegar a sus unidades, o de lo contrario el Ejército se verá "obligado a traer fuerzas a Jartum desde varias regiones", lo que supondría una nueva y peligrosa escalada en el conflicto.



Estos enfrentamientos se producen dos días después de que el Ejército advirtiera de que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas.



Esta movilización se produjo en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político definitivo que ponga fin a la asonada de 2021 y lleve a Sudán a una transición democrática, un pacto cuya firma ha sido pospuesta en dos ocasiones este mes de abril precisamente por las tensiones y rivalidades entre el Ejército y las FAR. (Con información de EFE y AFP)

El humo se eleva, se escuchan disparos cerca del aeropuerto de Jartum mientras los combates mortales sacuden a Sudán. | Fuente: AFP

