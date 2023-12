Alberto Fernández se despide como presidente de Argentina: "No hemos alcanzado los logros que nos propusimos"

Alberto Fernández, presidente de Argentina, dio este viernes su último mensaje a la Nación con una autocrítica a su gestión, pero afirmando que la nación está mucho mejor "que hace cuatro años".

"Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias, el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente o porque no encontramos las herramientas adecuadas", señaló el mandatario en su discurso.

Alberto Fernández aseguró en su mensaje a la Nación, con una duración de 32 minutos, que el próximo gobierno recibirá 7 000 obras públicas nuevas en Argentina y que su gobierno ha trascendido por ello.

"Iniciamos 7 000 obras públicas y terminamos 4 000 de ellas. Hemos intervenido 18 000 kilómetros de rutas a lo largo y a lo ancho de la patria. Puentes, túneles, obras enormes y obras pequeñas pero imprescindibles para una comunidad. No existe un municipio en Argentina que no haya recibido alguna obra pública de parte del Gobierno Nacional".

El mandatario argentino manifestó que le tocó gobernar en una pandemia, sin crédito y afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. En ese sentido, reiteró que los resultados de su mandato no fueron los esperados.

"Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros", expresó.

Milei asume el domingo

Javier Milei asumirá el 10 de diciembre la presidencia de una Argentina para el periodo 2023-2027 con un gabinete de apenas ocho ministros que mezcla integrantes inexpertos en la gestión pública.

La excandidata presidencial de esa alianza, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad, mismo cargo que ocupó en el Ejecutivo de Macri; y Luis Caputo, quien fue secretario y ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en ese Gobierno, se hará cargo de la cartera más 'caliente', la de Economía.

Dos 'superministerios' serán los de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, e Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro; en Justicia estará Nicolás Cúneo, mientras que al frente de Interior estará Guillermo Francos y de la jefatura de Gabinete, Nicolás Posse.