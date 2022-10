El partido fue interrumpido cuando los jugadores comenzaron a sentir los efectos de los gases lacrimógenos. | Fuente: AFP

Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, fue uno de los heridos en los incidentes de este jueves en el estadio en el que se disputaba el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors, en Argentina, al recibir el impacto de tres balas de goma.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", dijo el hombre de prensa en comunicación con el medio.

Además, durante su reporte relató que el ambiente estaba "lleno de gas". "No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", dijo.

El partido de la Liga argentina que jugaba este jueves Gimnasia y Esgrima con Boca Juniors fue suspendido a los nueve minutos debido a los incidentes con hinchas registrados en algunos accesos del estadio, y que obligaron a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma. Los primeros incidentes se registraron unos quince minutos antes del comienzo del partido por el intento de fanáticos de ingresar en las tribunas del Estadio Único.

Otro reportero de TYC Sports, Matías Pelliccioni, contó que ayudaron a sacar a una familia de la zona que estaba inundada con gases.

"La pasamos muy mal por los gases lacrimógenos. Vimos imágenes que nunca vi en una cancha de fútbol y pocas veces vi en otro ámbito social. hemos sacado a familias. No lo vi nunca, en ninún lado", relató.

"EL POLICÍA ME VIO Y ME DISPARÓ", Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, recibió un balazo de goma desde la policía en medio de la locura total vivida en La Plata. pic.twitter.com/hItrFJSKtA — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Un hincha muerto

Un hincha muerto por un paro cardiorrespiratorio es el trágico saldo preliminar de los graves incidentes de este jueves que se iniciaron cuando comenzaba el duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors.

"Confirmo que hay una persona muerta. Esta persona fallece de un paro cardíaco", dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades del hospital San Martín de La Plata confirmaron el fallecimiento de César Regueiro, de 57 años, a causa de un paro cardiorespiratorio mientras era trasladado desde el estadio de Gimnasia al centro asistencial.

Además, decenas de espectadores debieron ser derivados a hospitales por el efecto de los gases, según reportaron medios locales.

El duelo fue cancelado hasta nuevo aviso “por falta de garantías”, según anunció el árbitro Hernán Mastrángelo, minutos después de que los jugadores y los cuerpos técnicos se retiraran a los vestuarios.

(Con información de EFE y AFP)