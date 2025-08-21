Directiva de la Universidad de Chile reporta 19 heridos y 97 detenidos entre hinchas del club tras disturbios en partido con Independiente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile fue suspendido anoche cuando iniciaba el segundo tiempo, debido a graves incidentes entre hinchas de ambos equipos.

Los disturbios, que incluyeron lanzamiento de objetos como butacas, trozos de concreto e, incluso, inodoros, dejaron un saldo de 19 heridos y 97 hinchas de la 'U' detenidos, según informó la concesionaria Azul Azul, encargada de la gestión del club chileno.

El partido, que se disputaba en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina, se encontraba empatado 1-1 cuando el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió cancelarlo por "falta de garantías de seguridad", según el comunicado oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Un herido en estado crítico

Azul Azul, a través de su accionista mayoritario Michael Clark, entregó un reporte detallado de los 19 hinchas heridos, distribuidos en tres hospitales de la zona.

En el Hospital Fiorito de Avellaneda, se encuentra la mayor cantidad de afectados, entre ellos Gonzalo Alfaro, el más grave, tras caer desde una gradería.

“Hay una persona que está entubada, que está en el quirófano y ese es el más grave de todos. Es el de caída de altura”, informó Clark de acuerdo con una cita recogida por el medio chileno BioBio.

En este primer centro de salud, hay hinchas diagnosticados con politraumatismos y otros con heridas de apuñalamiento. En el Hospital Wilde, se contabilizaron cuatro heridos, y en el Hospital Presidente Perón, otros tres.

Clark descartó rumores sobre fallecidos tras recorrer los hospitales durante la madrugada. “Por lo que entendemos no hay fallecidos, al menos en estos 3 hospitales, que son los hospitales los cuales en teoría se llevaron a toda la gente que estaba grave”, dijo.

Conmebol canceló el partido y abre investigación

La Conmebol emitió un comunicado explicando la cancelación del encuentro. La entidad anunció que el caso será derivado a los Órganos Judiciales para determinar responsabilidades y sanciones tras una investigación exhaustiva.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, indicó el organismo deportivo en su comunicado.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos a través de redes sociales e informó que su Cancillería junto con la Embajada y el Consulado en Argentina, está trabajando para garantizar la atención médica de los heridos y el respeto a los derechos de los detenidos.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, dijo el mandatario en sus redes social.

“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, agregó.

Los enfrentamientos en el estadio de Independiente comenzaron al final del primer tiempo, cuando hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la Tribuna Bochini Alta, iniciaron el lanzamiento de objetos hacia los simpatizantes de Independiente en la parte baja del estadio. Entre los elementos utilizados se reportaron butacas, trozos de concreto, palos, baldones e incluso inodoros completos.

La inacción inicial de las autoridades policiales permitió que la situación escalara, culminando en una gresca cuando hinchas locales ingresaron a la tribuna visitante.