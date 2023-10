Elecciones Argentina 2023: Javier Milei votó entre la euforia de sus seguidores

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, emitió este domingo su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en la calle Medrano, ubicada en el barrio porteño de Almagro. En medio de la euforia y muestras de apoyo de sus seguidores, el ultraderechsita se mostró optimista durante la jornada electoral que se desarrolla en Argentina.

Pasado el mediodía, Javier Milei llegó a su centro de votación en un vehículo de color negro. Estuvo acompañado de un contingente de efectivos policiales, periodistas y seguidores que se congregaron en sede de la Universidad Tecnológica Nacional.

En el día en que cumple 53 años, Milei fue rodeado por una multitud de seguidores que le entonaron el "Cumpleaños feliz", a la par que le lanzaban pétalos de flores. El candidato presidencial llegó acompañado por su hermana Karina.

A la salida de su local de votación, Milei fue consultado sobre si le asustaba la gobernabilidad del país: "Estamos en condiciones de hacer el mejor Gobierno de la historia", afirmó y agregó que esperaba "poner de pie a la Argentina".

“Saludamos y agradecemos el tremendo trabajo que con esfuerzo están desarrollando nuestros fiscales. Les pedimos que cuenten cada voto”, afirmó a la prensa.

Fenómeno Milei

En dialogo con RPP Noticias, Iñaki Gutiérrez, creador de la cuenta en Tik Tok de Javier Milei, saludó el apoyo de la gente con el economista. A la par, sostuvo que el equipo se muestra optimista con los resultados electorales de este domingo.

“Con mucha emoción, con mucha expectativa, el resultado nos ha sorprendido muchísimo, de una forma muy positiva. Esperemos ver que ese acompañamiento se haya acrecentado. Estuvo todo el día en el bunker y va a pasar su día, le gusta siempre estar tranquilo. Más en un momento como este hay que buscar tranquilidad y llevarle tranquilidad a la gente. Y disfrutando de su cumple”, contó.

Sobre las frases de Milei que han causado polémicas durante la campaña electoral, Iñaki Gutiérrez dijo que el candidato de ultraderecha es directo en sus discursos y con los argentinos.

“Lo que enardece la pradera son otras cosas. Me parece que Milei tendrá términos que son bastantes tajantes para ciertos temas, pero es lo que la gente busca. Candidatos que no titubeen, que no les tiemble el pulso”, afirmó.