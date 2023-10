Desde la corrupción hasta la creación de un 'FBI': los cruces de los candidatos en el debate presidencial de Argentina

La corrupción en el oficialismo, la venta de armas y de órganos, cuidar a los ciudadanos en vez de a los delincuentes y hasta la creación de un FBI argentino estuvieron en los cruces de las propuestas de seguridad de los candidatos a la Presidencia en Argentina que competirán el 22 de octubre próximo.

Pese a que en el primer debate, que se celebró el 1 de octubre en Santiago del Estero, los últimos casos de corrupción que afectaron al oficialismo —en concreto el que terminó en la renuncia del jefe de gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde— apenas saltaron a la palestra, en esta ocasión no faltaron las alusiones.

La que atacó primero fue la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien señaló que "para cambiar hay un solo camino, terminar con los 'Insaurralde' y las mafias que azotan el país" y alegó que el ministro de Economía, el aspirante oficialista Sergio Massa, "no puede porque es parte, es uno más de ellos".

La que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri se mostró combativa en su tema estrella y, además de proponer la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, dijo que entraría en Rosario, ciudad de la provincia de Santa Fe muy castigada por la violencia asociada al narcotráfico, "con todas las fuerzas, incluidas las Fuerzas Armadas".

FBI argentino

En el segundo debate preelectoral con vistas a los comicios del 22 de octubre, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el actual ministro de Economía, Sergio Massa, propuso la creación de un FBI argentino, una agencia "con los mejores" de cada una de las fuerzas federales, para luchar contra la corrupción, narcotráfico y trata de personas.

Fue parte de una propuesta con otros dos ejes, prevención y "exigirle cuentas a la Justicia" por lo que tardan los procesos.

Por su parte, Bullrich atacó al libertario Javier Milei, recordando que "quiere liberar las armas", pero señaló que en ese camino las armas terminarían en manos de los delincuentes y los narcotraficantes, y le achacó proponer facilitar la venta de órganos, que "es uno de los delitos más codiciados".

En tanto, Milei, el candidato más votado en las primarias de agosto, dijo que, en realidad, "hay una ley de armas" que "hay que cumplirla" porque "no puede ser que estén armados los delincuentes y los ciudadanos, no" y que "no" propone la venta de órganos, sino que destaca que hay "algo en el medio" entre la actual demanda de trasplantes y los posibles donantes, que termina siendo "corrupción".

Sí resaltó, en el caso de la inseguridad, que "se vuelve fundamental el rol de la Justicia para hacer efectivos los castigos", porque, en su opinión, el Estado ha abrazado una teoría que "cambia el rol entre la víctima y el victimario".

Seguridad, trabajo y producción, y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente fueron los tres ejes de este encuentro entre los aspirantes a ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre, que será el último previo a las elecciones.

Política laboral y productiva

El primero en intervenir en el bloque del debate dedicado al trabajo y la producción fue el aspirante del peronismo disidente y gobernador en funciones de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, que pidió al ejecutivo central la eliminación de las retenciones al campo y más ayuda para las pymes argentinas.

En tanto, el ministro Sergio Massa protagonizó un duro cruce con el cordobés y sus diputados más próximos, a quienes acusó de convivir con el gobierno centroderechista de Mauricio Macri.

"Creo en una clase de hombres y mujeres que trabajan", comenzó.

Posteriormente, el ministro anunció propuestas para acabar con los límites para las pensiones de los trabajadores discapacitados y anunció que, en el caso de salir elegido presidente, se obligará a las empresas a que paguen la misma remuneración a sus trabajadoras y a sus trabajadores.

Más adelante en el debate, el propio Massa criticó al candidato libertario, Javier Milei, sus supuestas "faltas de respeto a las mujeres" que, según el candidato de la coalición Unión por la Patria, "demuestra el gesto autoritario" del economista.

Con anterioridad en el debate, Milei y la candidata de la izquierda, Myriam Bregman, tuvieron una fuerte discusión a raíz de una propuesta electoral de la segunda, la reducción de la jornada laboral semanal hasta las seis horas diarias durante cinco días de la semana.

"Si los socialistas supieran de economía entonces no serían socialistas", bromeó el ultraderechista, que calificó irónicamente la propuesta de "maravillosa" y la comparó con una eventual modificación de la ley de la gravedad.

Sobre las fórmulas de austeridad y reducción drástica de los gastos que promete el candidato de la fuerza política La Libertad Avanza —que lidera todas las encuestas para hacerse con la Casa Rosada a partir del próximo 10 de diciembre—, alertaron tanto Bregman como Massa.

"La libertad que defiende (Milei) es la libertad de que te exploten sin límite", argumentó la aspirante izquierdista, mientras que Massa fue más allá y dijo que el régimen propuesto por el libertario es la "esclavitud".

Milei aprovechó la situación para cargar contra la "justicia social", una idea a la que el candidato ya ha culpado a lo largo de toda la precampaña electoral de "consumir capital con su modelo de gasto".

"Sólo habla de trabajadores, si se olvida del capital le digo que la productividad va a ser muy baja", continuó.

También muy crítica con la labor del ministro, la aspirante de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hizo referencia a los recientes escándalos de corrupción que han salpicado al kirchnerismo en las últimas semanas, y le reprochó al oficialismo su cercanía a los dirigentes sindicales.

"Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina", insistió Bullrich, que adoptó durante este segundo debate un tono mucho más bronco que en el primer encuentro que tuvieron los candidatos hace una semana en la ciudad de Santiago del Estero.

Como propuestas electorales, Bullrich anunció más ayudas a las pymes, al campo y a las economías regionales, así como la eliminación de una gran parte de la carga impositiva en el país.

(Con información de EFE)