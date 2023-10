Los partidos tradicionales ya no resultan atractivos para la gente: especialistas analizan el 'fenómeno Milei'

27 Oct 2023 - 01:10

Christopher Landau, abogado por Harvard y exembajador de EE.UU. en México, dijo en RPP Noticias que, a nivel global, los partidos políticos tradicionales ya no están resultando atractivos para la población. Esto podría explicar por qué el libertario Javier Milei ha llegado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. "La gente está buscando otras alternativas: Bolsonaro, Milei, López Obrador. Es un fenómeno mundial, ¿por qué? porque la democracia es un sistema de oferta y demanda y los partidos tradicionales políticos en muchos países ya no están ofreciendo nada que le interese a la gente. La gente dice 'esos ya han estado en el poder y no han dado resultados, vamos a tratar con otra cosa nueva'", explicó.