Fabiola Yáñez declaró hoy por denuncia de violencia contra Alberto Fernández: esto es todo lo que se sabe del caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exprimera dama Fabiola Yáñez declaró este martes, por espacio de 4 horas, ante la Justicia argentina en el marco de la denuncia que interpuso contra el expresidente de ese país, Alberto Fernández, por violencia de género y acoso psicológico.

Yáñez brindó su testimonio al fiscal Ramiro González por vía telemática, en las oficinas del consulado argentino en Madrid, donde reside con Francisco, hijo suyo y del referido exmandatario. Vale señalar que es la primera vez que declara por esta causa ante autoridades judiciales.

La denunciante ingresó al edificio al promediar las 3:10 pm., hora local, y se retiró raudamente a las 7:15 pm., sin declarar a la prensa.

Al término de la diligencia, su abogada, Mariana Gallego, indicó a los medios que por cuestión de "confidencialidad" no podía dar detalles ni iba a responder preguntas "porque para eso está la justicia", pero indicó que Yáñez "pudo declarar, se sintió muy apoyada por la prensa, por la gente, y sobre todo por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), la fiscalía y el juzgado que está interviniendo" en el caso.

"Ahora solo queda confiar en la justicia y seguir los pasos procesales", puntualizó la jurista, quien resaltó que esperaba que tras esta toma de testimonio su patrocinada no tenga que volver a declarar. Por su parte, el exmandatario argentino niega todas las acusaciones, según señaló en una reciente entrevista para el medio El País. Esto es todo lo que se conoce de este caso que ha remecido la política y la sociedad argentina.

Un infierno en el entorno presidencial

El día anterior, lunes, Yáñez presentó ante la justicia argentina una declaración por escrito de casi 20 páginas en la que aseguró que "los maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes, resultaban ser una constante" en su convivencia con Fernández, y que sufría "cachetazos casi diarios".

Cabe resaltar que ella inició su noviazgo con el político peronista en 2014, y lo acompañó desde el 2019 en calidad de primera dama. No obstante, según consignó en su declaración, empezó a convivir con Fernández en 2016, año en que, según denunció, este la habría obligado a abortar, por lo que sumó la imputación de "violencia reproductiva".

“Nuevamente apareció su deprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, me dijo 'esto no puede pasar, estoy en shock', comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aun, que no me había presentado a su hijo (...) 'No puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo”, habrían sido las objeciones de Fernández ante el embarazo, según Yáñez.

En su declaración de hoy, la exprimera dama ratificó su escrito presentado ayer, y aportó detalles de, al menos, tres episodios de violencia. En uno de ellos, indicó que Fernández la sujetó del cuello, y dio detalles de las circunstancias en las que aparece con moretones en el ojo y el brazo en las fotos difundidas en la prensa, las cuales serían parte de unos chats entre ella y María Cantero, secretaria de Alberto Fernández.

Vale señalar que Yáñez, en su escrito, dio detalles de cómo habrían sido las circunstancias de una de las agresiones físicas sufridas a manos de Fernández, y cómo esto fue ocultado por el entorno del exjefe de Estado.

"Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño", relató, y acusó al médico presidencial de encubrir el hecho.

Esto fue reiterado hoy por la denunciante, al señalar a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, de quien dijo que ante las agresiones físicas "me dio globulitos de árnica y me dijo que se me iba a pasar con el tiempo. Y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe".

Yáñez acudió hoy al consulado argentino en Madrid para dar su declaración ante los juecesFuente: EFE

Yáñez también mencionó a Ayelén Mazzina, exministra de la Mujer del gobierno de Fernández. Según su testimonio, durante un viaje a Brasil, le mostró fotos de las agresiones que sufría y un video de su entonces pareja siéndole infiel. Sin embargo, la funcionaria no habría hecho nada.

"En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije 'tengo que decirte algo', le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se queda callada, dice 'no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al ministerio de la mujer'. No hizo nada", relató la denunciante en su escrito.

Este martes, Yáñez ratificó que los episodios de violencia psíquica comenzaron en 2016, cuando empezó a convivir con Fernández en Puerto Madero. Ella relató que por las agresiones físicas comenzó a consumir alcohol y marihuana. También indicó que el político peronista era controlador y que cada vez que salía la llamaba constantemente para saber dónde y con quién estaba.

Yáñez indicó que la violencia psíquica que sufrió con Fernández inició en 2016Fuente: AFP

Finalmente, en su escrito presentado ayer, Yáñez indicó que los últimos seis meses antes de la separación definitiva de Fernández fueron los peores, y que siempre supo que terminaría en España, ya que su entonces pareja había manifestado su intención de ser embajador en ese país en caso su partido ganara las elecciones.

“Me trajo a España, pero no me ayudó con los trámites, de hecho me revocó el pasaporte diplomático mío y de mi hijo, creo que en parte como otro modo de castigo y control”, manifestó.

Los chats que iniciaron la denuncia

El pasado 6 de agosto, en la denuncia que interpuso ante el magistrado Julián Ercolini, la exprimera dama acusó a Fernández de violencia física y psicológica. No obstante, el último jueves, se hicieron públicos los presuntos chats en los que se ven fotos en las que Yáñez aparece con golpes en el rostro y el brazo.

Justamente esos chats fueron los que motivaron la denuncia del martes de la semana pasada. Se trata de mensajes que intercambiaron Fabiola Yáñez y María Cantero, secretaria privada de Fernández, en los que la exprimera dama daba cuenta de las agresiones que sufría por parte de su pareja.

No obstante, las respuestas que recibía de la secretaria de Fernández podrían incluso posibilitar que esta no sea llamada como testigo, sino que sea acusada por la justicia federal de encubrir los hechos.

"No le digas a nadie que me enviaste esto, yo voy a hablar con él (con Fernández)", le daba como respuesta Cantero. "Él está con muchos problemas, está en un momento de mucha presión", le señaló en otro momento.

En las fotos que le envía Yáñez, se le ve a ella con un enorme golpe en el ojo izquierdo, y otro similar en la axila izquierda. Esas imágenes son parte del legajo reservado que constituyó el juez Ercolini cuando encontró estas conversaciones, tras incautar el teléfono de Cantero en el marco de otra investigación que involucra al exmandatario.

En una entrevista al portal Infobae brindada el último sábado, la denunciante indicó que, el pasado 28 de junio, cuando se enteró que habían aparecido esos mensajes en el celular de María Cantero, no denunció penalmente a Fernández porque “se lo pidieron". Sin embargo, las discusiones habrían ido en aumento desde ese día. “Te voy a hacer pasar por enferma, terminemos esto de una vez por todas”, le habría dicho su expareja en una discusión telefónica.

Además, según indicó, Alberto Fernández le habría ofrecido hacer un comunicado conjunto para negar los hechos.

“Ahí comenzaron nuevamente sus amenazas coactivas en esta oportunidad, además de victimizarse. En sus mensajes, me decía que si hacíamos un comunicado conjunto, tendría el futuro de mi hijo y el mío solucionado. Yo no quería un comunicado, quería la verdad como una forma de proteger a mi hijo”, sostuvo.

Fue entonces cuando el 6 de agosto, Yáñez se puso en contacto con Ercolini y presentó la denuncia, tras lo cual el juez ordenó de inmediato medidas de "restricción" y "protección" en su favor, como prohibirle la salida del país al exmandatario.

¿Qué es lo que ha respondido Alberto Fernández ante las imputaciones?

En una entrevista publicada ayer por el medio El País, Alberto Fernández, quien reside en Puerto Madero, barrio de Buenos Aires, reconoció que tuvo frecuentes discusiones con Fabiola Yáñez en las que pudo haber violencia verbal "mutua", pero negó que hubiera sido "física". Además, dijo que “alguien la incentivó a denunciarlo”.

"Yo sigo diciendo lo mismo (...), estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra [exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia] y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza", señaló.

"He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, añadió.

Consultado sobre el chat en el que se ve a Yáñez con golpes enormes en el ojo y la axila, y en los que lo acusa de haberla golpeado tres noches seguidas, y él responde que le costaba respirar y se sentía mal, Fernández dijo no saber si existió esa conversación.

"No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola (...) No lo sé, pero no los tengo (...) Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, aseveró.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, agregó.

Fernández negó las acusaciones de violencia de género y acoso formuladas en su contra por YáñezFuente: EFE

Al ser consultado sobre si hubo violencia verbal con Yáñez, Fernández respondió que cuando "uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”.

"Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo (...) No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola”, indicó.

Fernández también indicó que cumple con la cuota de alimentos mensual para el hijo que tiene con Yáñez a través de una cuenta "que maneja ella".

"Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”, sostuvo.

Finalmente, indicó que ha habido un "aprovechamiento político" del gobierno de Javier Milei por el caso, y que tiene “muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos en esa época” en la que convivió con Yáñez.

“Yo lo que pido es que ustedes entiendan que para poder explicar y poder sacar a la luz las dudas que ustedes me tienen, tengo que hablar de cosas de las que no quiero hablar, que quiero hablar solo ante un juez y menos de una persona que demuestra fragilidad”, señaló.

"Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”, puntualizó.

Fernández admitió que hubo violencia verbal con Yáñez, pero negó las agresiones físicas | Fuente: EFE

Cabe resaltar que este martes, el juez Ercolini rechazó la solicitud del exmandatario de presenciar la declaración telemática de Yáñez, según indicaron medios locales. En ese sentido, su abogada, Susana Carreira, expresó su indignación por no poder preguntar a la denunciante durante la audiencia, por lo que indicó que la declaración de Yáñez "no es válida", ya que no pudo exponer las preguntas para la defensa de su cliente.

“No es válida la declaración”, dijo Carreira a los medios antes retirarse de los tribunales. “Si puede dar una entrevista extensa en televisión no la revictimiza tanto la situación”, agregó, al tiempo que señaló que tampoco le permitieron dejar por escrito preguntas para Yáñez.