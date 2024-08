Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura exigen salida del rector tras video donde se le ve recibiendo presunta coima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad A través de un comunicado, la Universidad Nacional de Piura negó la veracidad del video y señaló que "obedece a un propósito extorsivo"

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura (UNP) han iniciado acciones de protesta en su casa de estudios en las que exigen la salida del rector Santos Montaño Roalcalba, luego de que un reciente reportaje del dominical Cuarto Poder revelara imágenes en las que se le ve, presuntamente, recibiendo una coima de S/10 mil en efectivo por parte de un proveedor de servicios.

Según se ve en dicho video, el referido proveedor le señala a Montaño Roalcalba, en una oficina alterna y frente a un asesor, que le había traído dicha suma de dinero. Previamente, parece quejarse de que S/20 mil fueron tomados por quien sería una funcionaria de la universidad que le había asegurado que eran para el rector. Ante ello, la máxima autoridad de la UNP responde: "No le des, dile: el doctor ya habló conmigo, nada más".

Cabe resaltar que en la grabación, el asesor que presencia la supuesta entrega de la coima al rector fue identificado como Juan Nima Villaseca, quien sería mano derecha del rector y trabaja como su asistente.

De hecho, en una parte del video se ve que, a la salida de la oficina del rector, este asesor se acerca al proveedor y le exige un "apoyo" de S/2 500 para traer a un "jugador de la U". Según Cuarto Poder, este evento deportivo llegó a realizarse.

Fiscalía allanó oficina de rectorado

Ante esta revelación periodística, el día de ayer, lunes, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura y la Policía Nacional allanaron el área de tesorería del rectorado de la UNP. En la diligencia fiscal se solicitó, además, la exhibición y entrega de expedientes de los distintos servicios presuntamente relacionados con la grabación que realizó el propio proveedor.

Mientras tanto, desde el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Piura, así como desde algunos colegios profesionales de la región, como el de economistas y el de abogados, han solicitado que se realice una investigación transparente y se determine responsabilidades en este caso, que ha motivado ya que los estudiantes soliciten a la Asamblea Universitaria de la UNP que se destituya a Santos Montaño como rector y se elija a un sucesor.

Otras investigaciones y relación con el superintendente de la Sunedu

Además, los estudiantes universitarios han hecho un pedido especial al Ministerio Público para que esta vez se priorice este presunto caso de corrupción y se determine la responsabilidad de quien actualmente es el rector de esta universidad, pues no sería la primera irregularidad en que estaría involucrado el catedrático.

El rector Santos Montaño habría recibido una coima de S/10 mil en efectivo de parte de un proveedor de servicios | Fuente: UNP | Fotógrafo: q

Santos Montaño tiene toda una trayectoria al interior de la Universidad Nacional de Piura, ya que ha ocupado diferentes cargos directivos hasta lograr, finalmente, ser elegido rector de la Universidad Nacional de Piura, para el periodo 2020-2025.

No obstante, él está siendo investigado por un presunto desfalco de 2.5 millones de soles por maestrías dictadas por la universidad en el país de Ecuador. En esta investigación, además, están incluidos otros exrectores y también autoridades de esa casa de estudios.

Cabe resaltar también que, anteriormente, se difundieron grabaciones en las que el rector de la UNP se ufanaba de haber influido en el nombramiento de Manuel Castillo como superintendente de la Sunedu, quien ha sido docente y también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura.

"Castillo Venegas no gana si yo no estoy, Castillo Venegas no da un paso si yo no estoy detrás. Él ha sido decano porque yo lo he nombrado decano, y le quité porque él quería que no haya elecciones", dijo en una grabación.

Al respecto, un reportaje de abril de 2023 del dominical Punto Final reveló que Manuel Castillo, favoreció el reconocimiento de Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP).

Según dicho programa periodístico, a poco de asumir como superintendente de dicha entidad, Castillo Venegas habría priorizado la solicitud de opinión jurídico legal sobre la resolución N° 158-2019 emitida por la anterior gestión de la Sunedu. Dicha resolución no reconocía a Santos Montaño como rector de la referida casa de estudios.

Ante ello, Manuel Castillo cambió al jefe de la Unidad de Grados y Títulos y contrató, con una orden de servicios del 31 de marzo y por S/21 000, a una especialista en derecho llamada Priscila Flores. Ella, en tres días, emitió un informe reconociendo a Montaño Roalcaba como rector de la UNP.

Incluso, Manuel Castillo ofició como abogado de Santos Montaño en el proceso que inició para ser reconocido como rector de la UNP, incluso se presentó en el Congreso de la República para defender a su entonces cliente.

¿Qué ha respondido el rector y la Universidad Nacional de Piura?

Ante los recientes cuestionamientos, Santos Montaño no se ha pronunciado públicamente. Sin embargo, la UNP emitió un comunicado en el que rechazaron la veracidad de la grabación en video, y señalaron que "obedece a un propósito extorsivo que viene siendo investigado por la Divincri PNP Piura".

Además, señalaron "las ambiciones políticas de un exrector y demás personajes que solo buscan causar inestabilidad al actual gobierno de la Universidad Nacional de Piura".

"El señor Santos Montaño se somete a cualquier investigación por parte de las autoridades competentes, donde no solo se demostrará su no culpabilidad, sino que además los propósitos delictivos de los autores de este reportaje y de quienes estarían detrás", puntualiza.

Por su parte, Luis Rodríguez, secretario general de la Sunedu, en diálogo con Canal N, se pronunció anoche respecto al audio en el que Santos Montaño se ufana de haber influído en la designación del actual superintendente de dicho organismo.

“Hay que destacar que las expresiones vertidas en un audio, no tenemos certeza de que sean emitidas por el rector Santos Montaño. En cualquier caso, habría que analizar fehacientemente, a través de un peritaje, no solo la veracidad de esa grabación, sino el contexto en el que se dijo”, señaló.

“Muy fácil es mencionar, de repente, en una reunión social o de amigos algún tipo de situaciones que uno hasta puede inventar, señalar argumentativamente pero que nunca han pasado (...) Resulta poco creíble que la intervención de un rector, cuando ni siquiera era autoridad, podía influenciar para que un superintendente sea elegido”, acotó.

Vale señalar que, hasta el cierre de esta nota, la Sunedu no se había pronunciado institucionalmente sobre el video de la presunta coima recibida por el rector de la UNP.