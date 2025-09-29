Gobernador de Buenos Aires señala que triple crimen es "un narcofeminicido" y pide a Milei una mesa técnica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló en conferencia de prensa que el asesinato de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) debe ser calificado como un "narcofeminicidio".

"Quiero referirme a la forma en que la Fiscalía caratuló el hecho, es un homicidio calificado por el concurso de tres o más personas por la alevosía al ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco feminicidio por estos componentes", declaró en rueda prensa.

Asimismo, señaló que "desde el primer momento" el gobierno provincial ha acompañado a las familias de las víctimas mediante equipos especializados de los ministerios de Seguridad y Salud y descartó que se haya realizado "proselitismo ni campaña electoral" con el hecho.

Por otro lado, Axel Kicillof confirmó que son seis los detenidos hasta el momento que estarían implicados en el crimen, así como que existen otros seis ya identificados, sin mencionar nombres, que se encuentran en búsqueda.

"Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos. Por eso ahí se actuó en el momento oportuno y tenemos seis detenidos y seis más identificados a los que estamos buscando", mencionó.

Al respecto, Kicillof dijo que el triple feminicidio que ha conmocionado en Argentina es un reflejo de que "el narcotráfico es un hecho internacional".

"Atraviesa fronteras, pero luego en el territorio esto es un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo, por lo tanto, es absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales”, cuestionó.

Por lo tanto, pidió al presidente de Argentina, Javier Milei, convocar a una mesa de trabajo junto a otros gobernadores argentinos para tratar el tema del narcotráfico que, agregó, afecta a todo el territorio.

"Yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional porque el tema de narcotráfico es un tema internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, ni marketing con esto. Entiendo que la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) es también candidata, no me importa. Lo que pedimos por enésima vez es que se articule un trabajo a nivel nacional, y tiene que estar encabezado por el Presidente de la Nación", aseveró.



Pronunciamiento del ministro de seguridad de Buenos Aires

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, también estuvo presente en la conferencia de prensa, en donde señaló que 'Pequeño J', sindicado como el autor intelectual del crimen, "es parte de una organización que va más allá de los límites de la Argentina, así lo demuestra la interacción de transferencias al Perú".

"Quiero destacar que todo estuvo organizado por perpetradores que con una serie de actos premeditados que buscaban la impunidad de este hecho salvaje. Sobre Brenda, Morena y Lara, lo planificado era que quedaran como tres personas desaparecidas y la elaboración de un video que tenía objetivo fortalecer el liderazgo de este líder, que es parte de una organización que va más allá de los límites de la Argentina, así lo demuestra la interacción de transferencias al Perú", declaró.

Además, añadió que hasta el momento, por información de inteligencia criminal, hay cuatro personas que han confirmado haber visto el video donde asesinaron a Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Agregó que las fuerzas de seguridad de la Argentina se encuentran con los pedidos de captura de 'Pequeño J', así como de Matías Ozorio, quien es señalado por las autoridades argentinas como brazo derecho del narco peruano.

"Hoy están todas las fuerzas de seguridad de la Argentina con los pedidos de captura tanto de Ozorio como de Valverde, alías 'Pequeño J'. Están todas las fuerzas de seguridad buscando a estas personas que están prófugas", puntualizó.

Personas participaron durante una manifestación el úlimo sábado, por el feminicidio de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, en Buenos Aires. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Adan Gonzᬥz

Triple feminicidio

Como se recuerda, la noche del viernes 19 de septiembre desaparecieron Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Cinco días después, las tres aparecieron muertas y mutiladas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el autor intelectual del crimen sería un peruano de 20 años nacido en la región de La Libertad identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', quien sigue buscado por la Interpol.

Emmanuel Dalbe, periodista del diario Clarín, mencionó a RPP que las autoridades argentinas no descartan que 'Pequeño J', haya sido enviado por otro delincuente, desde Perú, que quiera operar en Buenos Aires.

"Se está investigando una punta también en Perú, como que este chico sería un enviado de una persona obviamente con mucho más poder y más contactos que quiere operar o comenzar a operar acá en la Argentina", mencionó en La Rotativa del Aire-Edición Noche Sábado.

Como se recuerda, son seis los acusados por su presunta participación en el hecho. Además de Ariel Giménez, se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra, Magalí Celeste González Guerrero y Víctor Sotacuro Lázaro, este último capturado en Bolivia.

