Javier Milei vs. Sergio Massa: final de infarto en las urnas de Argentina [INFORME]

Argentina Javier Milei vs. Sergio Massa: final de infarto en las urnas argentinas

Javier Milei y Sergio Massa definirán este domingo una de las elecciones más reñidas de la historia argentina. | Fuente: AFP

Para usar un tema que apasiona a la mayoría de los argentinos, el que los hace reír y llorar; este domingo, 19 de noviembre, la pelota está en la cancha de más de 35 millones de ciudadanos que decidirán entre el peronista Sergio Massa y el explosivo candidato de ultraderecha Javier Milei.

Aspirantes a la Presidencia que han dividido al país entre los que buscan un cambio para una Nación que tiene un alto índice de pobreza y supera el 140 % de inflación anual, y los que se aferran a los a beneficios estatales o temen estar peor.

En una semana que más parece la previa a una final histórica, RPP llegó a Buenos Aires. Este medio escuchó a doña María Antonieta, jubilada de 65 años, a la que el cambio parece aterrarle. Agradece tener servicio de salud gratuitos, medicinas y subsidios en todos los servicios básicos, ya que los cincuenta y cuatro mil pesos que recibe al mes ($ 60, aproximadamente) no le permitirían cubrir ni la mitad de sus gastos.

“De los subsidios, tenemos: la luz, el gas y la electricidad, para que en invierno tengamos agua caliente y si tuviéramos pagar los verdaderos costos como asalariados no podríamos. Si tuviera que pagar la verdadera, en mi caso yo pagaría como veinte mil pesos de luz. No podría pagar nunca y estoy pagando dos mil pesos; el resto lo subsidia el Estado”, declaró.



“Yo no voté por este Gobierno”

A inicios de la primera vuelta, los medios argentinos calificaron al libertario Javier Milei como el candidato de los jóvenes enojados y, según las encuestas, un porcentaje importante de ellos lo apoyará en el balotaje 2023. Carlos tiene 22 años y votará por Javier Milei, el candidato que antes de la primera ronda calificó de “maligno” al papa Francisco, uno de los argentinos más queridos.

“Soy sincero. Yo, ahora, no encuentro muchos beneficios. Ha sido desastroso. Yo no voté por este Gobierno. Yo creo que ha habido mucha frustración en muchos jóvenes, no tengo muchos puntos positivos para darle (a este Gobierno). Yo voy por Milei”, sostuvo.

La propaganda política en Buenos Aires golpea, te hace voltear la mirada; y en la campaña rumbo a la Presidencia, los publicistas argentinos han sacado brillo a su creatividad, con afiches con la imagen de Diego Armado Maradona de fondo, con frases como “La Boca sabe que Dieguito votaría por Sergio Massa”. O con murales en blanco y negro donde un Javier Milei aparece haciendo puño cual boxeador, más la frase en letras negras “No vine a cuidar corderos, vine a despertar leones”.

Pero eso no es todo: RPP observó que sedes de Ministerios como el de Economía, del que es titular Sergio Massa, han sido revestidos con publicidad para el candidato oficialista, por dentro y fuera; y no es un secreto que los integrantes del Gabinete han participado directamente en la campaña del ministro de Alberto Fernández.



RPP se encuentra en Buenos Aires, para brindar todos los detalles de la segunda vuelta electoral. | Fuente: RPP / Diana Falcón

Cierres de campaña

El jueves, ambos candidatos cerraron sus campañas. Javier Milei, fiel a su estilo rockstar, lo hizo en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba, cantando en un mitin masivo donde buscó consolidar el triunfo de la primera vuelta y donde no podía faltar su exenemiga política y ahora aliada Patricia Bullrich.

El candidato de Unión por la Patria, por su lado, tuvo un cierre más discreto en un colegio público de secundaria, en Buenos Aires. Pero los especialistas en temas de campaña aseguran que nada es casualidad, pues en Argentina se permite votar voluntariamente desde los 16 años y hay escolares de esa edad.

En la avenida Avellaneda, Sara Luján reconoció el micro de RPP y se acercó: “Yo soy peruana, vivo acá hace diez años”. Como extranjera, Sara reconoció con gratitud que es beneficiaria de subsidios que brinda el Gobierno del que Sergio Massa es ministro de Economía. “Estamos bárbaro con la ayuda. Hay inflación, pero podríamos estar peor”, resaltó.



Sergio Massa cerró su campaña en un colegio público de secundaria. | Fuente: Difusión

Una vez más, ‘el mal menor’

¿Massa o Milei? ¿Una vez más un país de Latinoamérica tiene que elegir por el ‘mal menor’? Este 19 de noviembre, los argentinos decidirán entre un candidato, que es ministro de Economía de un Gobierno envuelto en serios de casos de corrupción, y su oponente, que amenaza con cerrar el Banco Central y dolarizar la economía.

Sergio, un ingeniero de sonido que ahora trabaja como taxista en Buenos Aires, no se identifica con los aspirantes a la Presidencia de su país: “Está el ‘roba, pero hace’, algunos tratan de ser patriotas y otros tratan de tener beneficios propios que es robar. Sergio Massa es el mal menor”

Esto ocurre en Argentina, un país donde más del 40 % de su población vive bajo la línea de la pobreza, es decir, golpea a 18.5 millones de habitantes. Según la Dirección de Estadísticas y Censos de Buenos Aires, solo en esta ciudad hay 259 mil indigentes.

¿El cambio o ‘más de lo mismo’?, ¿Javier Milei o Sergio Massa? Uno de ellos asumirá la Presidencia el 10 de diciembre. Este domingo, los argentinos se juegan una final de infarto, de complicada decisión; porque marcará sus próximos cuatro años.