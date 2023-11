Javier Milei vs. Sergio Massa: así llegan los candidatos al balotaje en Argentina [INFORME]

Sergio Massa o Javier Milei: cualquiera de los dos se convertirá en el presidente número 54 de Argentina. Sea cual fuera el resultado, quien se convierta en el nuevo gobernante argentino, recibirá un país golpeado por una severa crisis económica que ha disparado la inflación en más de 100 por ciento y la pobreza en 40 por ciento.

Argentina está en silencio electoral desde el último jueves, cuando fue el cierre de campaña de ambos candidatos. Hasta antes de esa fecha, el promedio de algunas encuestas le daba 51.1 % de la preferencia electoral al candidato libertario Javier Milei, frente a un 48.8 por ciento de intención de voto para el postulante oficialista, Sergio Massa.

"¡No dejemos que nos roben la vida!"

Una ligera diferencia de menos de tres puntos porcentuales que están dentro del margen de error y que, por tanto, no le asegura la victoria a ninguno de los candidatos.

"No se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza y se paraliza gana la maldita casta política ¡No dejemos que nos roben la vida! ¡Vamos y demos vuelta a las urnas!", expresó Javier Milei.

Javier Milei, quien obtuvo el segundo lugar en primera vuelta, repuntó en las últimas encuestas manteniendo las propuestas que lo convirtieron en la sorpresa de la campaña, como la dolarizar al país, liquidar el Banco Central, así como reducir el gasto público con la eliminación de algunos ministerios para integrarlos en unos pocos que concentren a dichos sectores.

Su política exterior apunta al rompimiento de relaciones diplomáticas con países como Brasil y China, por sus tendencias socialistas. No obstante, precisó que su eventual gobierno no tendrá injerencia que el interés comercial que con dichos países puedan tener sectores económicos y empresariales de Argentina, o viceversa.

Su discursos y medidas, considerados por algunos como radicales, cautivaron a un electorado eminentemente joven, decepcionados de la gestión oficialista y la herencia del peronismo.

"Verdaderamente no encuentro muchos beneficios y soy sincero verdaderamente ha sido bastante desastroso, yo no voté por este gobierno. En realidad, si voy sinceramente me dirijo más para el punto de Milei, creo que la mayoría de jóvenes", manifestó Javier Milei.

"Voy a dejar mi alma y toda mi fuerza"

Por su parte, Sergio Massa se presenta con un perfil conciliador, fortaleciendo al Estado como el motor de la economía que ayudará a superar la crisis, pese a que sus opositores lo responsabilizan de haber llevado al país a dicha situación.

"Tengan la plena seguridad que si tengo la responsabilidad el 10 de diciembre de gobernar la Argentina, voy a dejar mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros pero que lo podemos hacer realidad", indicó Sergio Massa.

Sergio Massa ha prometido reparar los ingresos y salarios afectados por la altísima inflación que no ha podido frenar pese a ser el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

Es defensor de la educación pública gratuita y asegura que repotenciará los servicios de salud promoviendo la carrera hospitalaria.

Según el exvicecanciller y exembajador del Perú ante la OEA, Hugo de Zela, algunas propuestas de Massa, resultan atractivas para la mayoría de la población, lo que podrían impulsarlo a ganar el balotaje o segunda vuelta electoral argentina

"Supo hacer promesas que eran atractivas porque aparecía como un hombre conciliador. Dio algunas medidas en los últimos días que fueron directamente al bolsillo de la gente y el asistencialismo en Argentina es algo que está bastante difundido", dijo Hugo de Zela.

Más de 35 millones de argentinos regresarán a las urnas y será el final de una contienda electoral que literalmente ha divido el país en dos mitades.