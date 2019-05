Miles de empleados públicos marchan contra la precarización laboral en Argentina

Funcionarios públicos argentinos, agrupados bajo la Asociación de Trabajadores del Estado, protestan durante el paro nacional convocado para reclamar la apertura de mesas de negociación salarial que compensen la alta inflación, en Buenos Aires. | Fuente: Foto: EFE

Miles de empleados públicos argentinos se manifestaron este miércoles en varias ciudades con el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para decir "basta" a la precarización laboral, recuperar la capacidad adquisitiva y rechazar las políticas de ajuste del Gobierno.



"La política del presidente Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional, basada en el ajuste y el saqueo, le ha hecho perder en el salario de los trabajadores estatales en estos tres años un 65 % de la capacidad adquisitiva", dijo el secretario general de la ATE, Hugo Godoy, en la movilización de trabajadores de Buenos Aires.



Es por eso que miles de funcionarios en todo el país salieron este miércoles a la calle para decir "basta de precarización laboral" y pedir un aumento del 65 % en los salarios, la reincorporación de los 35.000 despedidos realizados por el actual Gobierno y contratos que contribuyan la estabilidad laboral.



La ATE es, junto a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), uno de los dos sindicatos nacionales de trabajadores estatales de Argentina encargados de negociar las condiciones laborales de sus representados con el Gobierno.



"Los trabajadores no queremos seguir perdiendo, queremos recuperar lo perdido y que el salario recupere la capacidad adquisitiva.", declaró Godoy, tras recordar que en 2018 la inflación acumulada alcanzó el 47,6 % y este año, según calcula la organización, rondará el 40 %.



Esta tarde el índice de precios al consumidor comunicó que en abril la inflación registró un avance del 3,4 % respecto a marzo y que alcanzó un 55,8 % en términos interanuales, en gran medida, por la fuerte devaluación del peso en el último año.

Los manifestantes pidieron a Mauricio Macri una política económica y social basada en el trabajo. | Fuente: Foto: EFE

Demandan una política económica basada en el trabajo

La canasta básica alimentaria, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en marzo de 2019 estuvo entre los 22.889 y los 30.239 pesos (entre unos 500 y unos 670 dólares).



"En este momento 50 % (de los empleados estatales) estamos por debajo de la canasta básica familiar y más del 30 % por debajo de la línea de indigencia porque muchos trabajadores municipales dentro del país cobran entre 5.000 y 8.000 pesos (110-170 dólares)" por jornadas laborales completas, indicó Soledad Díaz, una empleada pública.

Este es el caso de Sonia Zurita, una de las miles de manifestantes que asistió a la protesta de Buenos Aires.

"Yo te puedo mostrar mi recibo de sueldo. Lo que yo cobro son 18.000 pesos (en torno a 400 dólares). Con esto mensualmente yo no cubro la canasta básica y estoy hablando solamente de comida. No estoy hablando de viajar, no estoy hablando de estudiar, de vestimentas" ni de medicamentos, expresó esta funcionaria que trabaja para el Estado desde hace 10 años y más de la mitad del sueldo se le va en pagar el alquiler y las expensas.



Según la organización, ascienden a 35.000 los despidos que el Estado realizó en las distintas áreas en los tres años y medio del gobierno.



Es por ello que la ATE también pidió al Gobierno actual, así como al que salga elegido en las urnas el próximo octubre, su reincorporación.



"Hay que hacer una política económica y social que sea la antítesis del plan del FMI y eso requiere una política económica y social basada en el trabajo, la producción, la soberanía nacional y la justicia social", agregó Godoy.



EFE