Nahir Galarza desde la prisión: “Me siento un objeto que es observado todo el tiempo”

Nahir Galarza fue condenada en julio por un tribunal argentino a cadena perpetua por haber matado a su novio. | Fuente: Instagram: Nahir Galarza

Nahir Galarza, sentenciada a cadena perpetua el pasado mes de julio por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo, brindó una entrevista desde prisión en Argentina. La joven recordó la noche del 29 de diciembre de 2017 y señaló que un disparo la aturdió, luego otro, y que no supo qué hacer.

“Fue un accidente”, declaró a El País. Según los jueces que la condenaron a cadena perpetua, Galarza mató a sangre fría y por la espalda a Pastorizzo. El pasado 3 de julio, Nahir fue sentenciada y trasladada a una cárcel de mujeres. Además, se dio a conocer que mantenía una relación con un joven acusado de narcotráfico.

“Inventan cosas. La realidad es que no puedo creer que haya pasado un año. Todo pasó volando. Siento que eso ocurrió en otra vida. Al dolor de haber causado una muerte lo llevaré siempre”, cuenta.

“Los medios me siguen como si fuera una actriz. Me siento un objeto que es observado todo el tiempo. No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta”, agrega. Ella indica que extraña sus días de anonimato.

“Creo que todo pasa por algo, y que si no estuviera acá, en la cárcel, estaría en un lugar peor. Tenía ganas de que me tragara la tierra, pero acá estoy, viva, confiando solo en mis padres, mientras afuera todos hablan de mí y nadie me conoce”, expresa.

El hecho

El crimen de Pastorizzo es uno de los mayores misterios en Argentina. El relato de Nahir, que declaró entre lágrimas durante dos horas en el juicio en su contra, no convenció a la justicia. Ella señaló que Fernando, de 20 años, la golpeaba y la insultaba.

La última discusión, de acuerdo con la versión de la condenada, ocurrió en su casa, mientras sus padres dormían.Durante el juicio, decenas de personas la esperaban en la puerta de los tribunales para gritarle asesina cada vez que era trasladada por la policía.