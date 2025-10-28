"Sorpresiva" victoria de Javier Milei en elecciones legislativas consolida su liderazgo en Argentina, dice excanciller González-Olaechea

La Libertad Avanza (LLA), partido del presidente Javier Milei, se impuso en las elecciones legislativas de Argentina frente a la coalición opositoria peronista Fuerza Patria. Para el excanciller Javier González Olaechea, la victoria ha sido "algo sorpresiva" frente a la desventaja en las preferencias que se mostraban hace casi dos meses.

"Ha podido el partido del presidente Milei revertir en menos de 50 días lo que había sido una derrota muy importante en la provincia de Buenos Aires", apuntó.

En diálogo con RPP, sostuvo que el resultado también podría tener un impacto en las próximas Elecciones Generales de Perú en 2026, por lo que calificó como un "efecto contagio".

"No solo consolida el liderazgo de Milei en Argentina, sino también porque hay una suerte de trío o de tres jinetes de la nueva forma de ver el mundo en América, que son el presidente Trump, el señor Milei y Bukele. De manera que esto también puede tener un impacto en el Perú en las próximas elecciones", mencionó.

Influencia de Trump

Asimismo, dijo que las declaraciones de Donald Trump, brindando su apoyo a su homólogo argentino y advirtiendo que la victoria de la oposición implicaría un impacto económico, sí tuvo influencia en la decisión del electorado, aunque esta no fue definitiva.

"[Tuvo] un impacto importante, no determinante, porque la gente le tiene miedo en la Argentina a que se profundice la pobreza, que ha causado una política que ha sido de ajuste, pero gradual; en vez de haber aplicado una política de shock, como se hizo aquí", manifestó.

Para González, los resultados también representan un golpe al denominado "oncoperonismo"; en referencia a la influencia y dependencia de esta corriente política y sus variantes a lo largo de los años en el país desde hace casi un siglo.

"Hace 100 años, el peronismo es, de una y otra manera, determinante, siendo Gobierno o siendo oposición. Perón una vez dijo que posiblemente el peronismo no podía poner un presidente, pero podía impedir que alguien fuera presidente. O sea, se puede gobernar con el peronismo, pero no contra el peronismo. Sin embargo, Milei ha roto este mito", apuntó.