Donald Trump asegura que la victoria de Javier Milei "le hizo ganar mucho dinero a EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la victoria de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas de este domingo le hizo ganar mucho dinero a EE.UU.

"Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección le hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One antes de llegar a Japón.

El mandatario hizo referencia al acuerdo económico entre Washington y Buenos Aires con el que la Administración de Trump pretende inyectar liquidez en dólares a la economía argentina para darle un espaldarazo.

Se acordó una línea de 'swap' -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por valor de 20.000 millones con EE.UU. y trabajan en otro instrumento de apoyo por el mismo valor, que elevaría a unos 40.000 millones de dólares en total el soporte financiero al país latinoamericano.

"Quiero felicitar al vencedor. Fue un gran ganador y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Recibió mucha ayuda. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme. Y fue realmente inesperado conseguir esa victoria, ya que algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que lo hizo por un amplio margen. Fue algo fantástico", declaró Trump.

El estadounidense celebró que el partido de Milei, a quien considera un aliado estrecho, se impusiera en las provincias y territorios más importantes de Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre pasado.

Más allá de un simple respaldo al candidato, Trump llegó a condicionar la ayuda a Argentina a una victoria de Milei en estos comicios.

El presidente reconoció también el trabajo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien negoció personalmente auxilios financieros con instituciones privadas y destacó su trabajo hacia los países suramericanos.

"Estamos apoyando a muchos países de Suramérica. Nos centramos mucho en Suramérica y estamos consiguiendo una gran influencia en Suramérica en muchos sentidos", comentó al respecto.