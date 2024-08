Vocero del gobierno argentino sobre comicios en Venezuela: "No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina El pasado 28 de julio, Javier Milei dijo que en los comicios venezolanos hubo "una victoria aplastante de la oposición".

Manuel Adorni, vocero del gobierno de Argentina, en una conferencia de prensa realizada este martes, indicó que su país todavía no tiene "una postura" sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, y que no están "en condiciones" de proclamar algún ganador.

"Seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones", señaló.

"Nosotros no tenemos una postura todavía, no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador, porque estamos esperando, efectivamente, tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre", sostuvo.

Ante ello, un periodista le señaló al representante del Ejecutivo que, días antes, tanto el jefe de gobierno, Javier Milei, como la Cancillería argentina habían manifestado, en redes sociales, que había un presunto fraude electoral y desconocieron los resultados de los comicios.

"Necesitamos que todo se aclare, ser muy cautelosos con lo que pasa en Venezuela. Nosotros tenemos, además, asilados ahí, bajo la custodia de otros países; y tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de lo que consideremos que haya pasado en Venezuela", respondió Adorni.

¿Qué dijo anteriormente el gobierno argentino sobre las elecciones en Venezuela?

El pasado 28 de julio, horas después de finalizados los comicios en Venezuela, Javier Milei indicó, en la red social X, que hubo una "victoria aplastante de la oposición" y que su país no iba "a reconocer otro fraude".

"Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", indicó el mandatario.

En esa línea, el pasado 2 de agosto, Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, indicó en la misma red social que "todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González".

Horas después, la Cancillería argentina emitió un pronunciamiento en el que señaló que "fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio".

"Las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición. La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva", indicó.

Sobre los resultados electorales en Venezuela



Cabe resaltar que la postura de esperar por ver las actas referida por el vocero del gobierno argentino se acerca más a lo solicitado por los mandatarios de México, Brasil y Colombia para que se den "a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación" en las elecciones venezolanas.

"Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados", indicaron esas tres naciones en un comunicado conjunto difundido el pasado 1 de agosto.

EE.UU. aclaró que no reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela

Vale señalar que Estados Unidos aclaró ayer que, si bien ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones en Venezuela, todavía no lo reconoce como presidente del país, y pidió al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática.

“Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como presidente). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

Miller instó además al oficialismo y a la oposición a que “inicien discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia”.

Además, el portavoz reiteró el llamado para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que proclamó la victoria de Nicolás Maduro, publique de una vez las actas de votación con los resultados.