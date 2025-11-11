El Ejército de Pakistán evacúa a más de 500 cadetes tras un ataque a un colegio militar

Las fuerzas de seguridad de Pakistán están evacuando este martes a más de 500 cadetes de un colegio militar en el noroeste del país, tras sufrir un ataque que ha dejado al menos tres presuntos insurgentes muertos, informó el Ejército.

"Los atacantes embistieron con un vehículo cargado de explosivos la puerta principal, lo que provocó el colapso de la puerta y daños en la infraestructura adyacente", se indica en un comunicado del ala de medios de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés), que destaca que el ataque fue "rápidamente frustrado" por sus tropas.

Los atacantes, pertenecientes al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), trataron de irrumpir en el recinto académico, el Cadet College Wana, ubicado en una zona tribal del distrito de Waziristán del Sur, en la provincia de Khyber Pakthunkhwa.

La operación militar continúa con el objetivo de neutralizar a tres militantes que lograron ingresar en el recinto y evacuar a los cadetes atrapados, informaron fuentes de seguridad.

En el momento del ataque, según las mismas fuentes, había unas 650 personas en el colegio, entre ellas 525 cadetes, y se han rescatado hasta ahora a 115 individuos.

"Unas 535 personas permanecen dentro del colegio, y la evacuación de los cadetes avanza gradualmente", añadieron, al explicar que la operación continúa con la máxima precaución para garantizar la seguridad de los cadetes y no finalizará hasta que "el último militante sea eliminado".

El análisis forense de un teléfono móvil hallado entre los militantes muertos reveló que estaban en contacto constante con sus coordinadores en Afganistán, añadieron las fuentes.

En declaraciones a los medios, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó que tres personas murieron durante el intercambio de fuego y que uno de los atacantes, el suicida, fue identificado como ciudadano afgano.

"El individuo ha sido identificado como un ciudadano afgano. Tenemos muy claro que Afganistán está directamente involucrado en el ataque", afirmó.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia insurgente desde el regreso al poder de los talibanes afganos en 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar combatientes del TTP en su territorio, algo que el Gobierno talibán niega.