Afganistán: al menos 20 muertos y más de 500 heridos tras terremoto de magnitud 6.3 que sacudió el norte

Al menos 20 personas murieron y 530 resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 6.3 que sacudió la madrugada de este lunes el norte de Afganistán, según informaron desde el Gobierno de facto talibán.

"Según la información recibida hasta el momento, 534 personas han resultado heridas y más de 20 han perdido la vida como consecuencia del terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan", declaró el portavoz del Ministerio de Salud Pública del régimen talibán, Sharafat Zaman, en un comunicado emitido el lunes.

Zaman explicó que los heridos han sido trasladados a hospitales, mientras los equipos de rescate siguen activos en las zonas afectadas, advirtiendo que las cifras podrían cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda.

"Algunos de los heridos leves fueron llevados a hospitales privados o tratados localmente en sus comunidades", añadió.

El Ministerio de Salud Pública confirmó que los equipos médicos fueron enviados de inmediato a las regiones afectadas tras el sismo.

"Desde el momento del terremoto, los equipos médicos han llegado a las zonas afectadas", señaló Zaman, indicando que se celebró una reunión de coordinación y respuesta en la sede del ministerio con los funcionarios pertinentes para organizar los esfuerzos de emergencia.

"Se ha instruido a todos los hospitales cercanos para que permanezcan en alerta, y se desplegará apoyo médico desde las provincias vecinas si es necesario", afirmó.

El Gobierno de facto talibán difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias afectadas y ordenó a las autoridades locales enviar ayuda médica, alimentaria y de emergencia a las zonas damnificadas, según difundió en X el portavoz del Emirato Islámico, Hamdullah Fitrat.

Nuevo sismo

El terremoto, de magnitud 6.3, se produjo alrededor de la 1:00 a.m. hora local del lunes, con epicentro en el distrito de Khulm, en la provincia de Balkh, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte, centro y noreste del país.

Este nuevo terremoto llega apenas semanas después de los potentes sismos que en septiembre sacudieron el este del país y que dejaron más de 2 200 muertos y 3 600 heridos, según el último balance oficial de los talibanes. El sismo de este lunes se registró a mayor profundidad —unos 28 kilómetros—, lo que habría reducido su poder destructivo en superficie y podría explicar el menor número de víctimas, pese a una magnitud similar.

Afganistán continúa aislado internacionalmente bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, un contexto que ya dificultó la llegada de ayuda humanitaria y la respuesta ante emergencias naturales durante el último episodio sísmico, en un país altamente vulnerable a los desastres por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática.