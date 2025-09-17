Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para el Mossad de Israel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre acusado de espiar para los servicios de Inteligencia de Israel, después de que la sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo tras rechazar las apelaciones de la defensa del hombre, identificado como Babak Shahbazi.

Shahbazi estaba acusado de trabajar con Esmail Fikri, otro hombre ejecutado en junio tras ser sentenciado por espiar a favor del Mossad, y de usar su posición como contratista dedicado a la instalación de aparatos de refrigeración para recopilar información en "lugares sensibles".

Así, las autoridades consideran que, en el marco de su trabajo, estuvo en "centros importantes de infraestructura", algunos de los cuales están vinculados a instalaciones militares, de seguridad y de telecomunicaciones, donde obtuvo información que posteriormente habría entregado a Israel, según el portal de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial iraní.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Lazos con Mossad

La Fiscalía sostuvo, además, que Shahbazi habría contactado con Fikri para poder establecer lazos con el Mossad, del que posteriormente recibiría entrenamiento para llevar a cabo sus funciones, sin que las autoridades de Israel hayan reaccionado por ahora a las informaciones sobre su ejecución.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras el conflicto desatado en junio por la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático.

