Polémica en EE.UU.: reo con presunta discapacidad mental será ejecutado en Florida

La ejecución de David Joseph Pittman está programada para el próximo miércoles.
La ejecución de David Joseph Pittman está programada para el próximo miércoles. | Fuente: Florida Department of Corrections
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

David Joseph Pittman fue condenado a la pena capital, tras ser encontrado culpable de un triple homicidio.

Abogados y activistas pidieron este viernes detener la ejecución de David Joseph Pittman, hombre con una presunta discapacidad mental condenado por triple homicidio que el próximo miércoles recibirá la inyección letal en Florida, que elevará a 12 su récord de criminales muertos por la pena capital este año.

La defensa de Pittman presentó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la que pide detener el acto, aprobado por el gobernador Ron DeSantis, al argumentar que el "estado de Florida ejecutará a un acusado con una discapacidad intelectual, en violación de la Constitución de Estados Unidos".

"La intervención de la Corte es urgentemente necesaria para prevenir la ejecución inminente de Pittman a pesar de las protecciones a la pena de muerte provistas por la Octava Enmienda", establece el documento judicial.

Organizaciones civiles también han pedido frenar la muerte del hombre, condenado por matar en mayo de 1990 a los padres de su esposa Marie, de quien estaba divorciándose, en Mulberry, una comunidad rural al este de Tampa, en el centro de Florida.

El sujeto apuñaló hasta la muerte a Clarence y Barbara Knowles, además de cortar el cuello de Bonnie, hija de 21 años, e incendiar la casa, según los documentos judiciales, pero su madre testificó en el juicio que él no aprendió a hablar hasta los 4 años, mientras que un psicológo aseveró que mostraba signos de daño cerebral.

Pedidos de clemencia

En este contexto, asociaciones como Death Penalty Action y Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) pidieron al gobernador DeSantis clemencia, al señalar que Florida ya ha matado a 11 criminales en lo que va de 2025, tras superar el récord de nueve en un mismo año el 31 de julio pasado.

"Esta ejecución violaría la prohibición de la Constitución de EE.UU. de ejecutar a personas con discapacidad intelectual, y colocaría a Florida entre las pocas jurisdicciones dispuestas a ignorar las protecciones categóricas reconocidas por la Corte Suprema de EE.UU.", argumentó la petición de FADP.

La última ejecución en Florida, apenas el 28 de agosto, fue la del reo Curtis Windom por un triple asesinato de 1992, y después de Pittman ya está programada para el 30 de septiembre la de Victor Jones, por un doble homicidio.

Florida concentra más de un tercio de los 30 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center. 

Florida Ejecución Pena de muerte EEUU Estados Unidos

