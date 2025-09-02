Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Kim Jong-un cruzó en tren la frontera con China para asistir al desfile militar con Xi Jinping y Vladímir Putin

Kim Jong-un viaja a China acompañado de dirigentes del gobernante del Partido de los Trabajadores y altos funcionarios.
Kim Jong-un viaja a China acompañado de dirigentes del gobernante del Partido de los Trabajadores y altos funcionarios. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El líder norcoreano se embarcó en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial, para asistir al desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la plaza de Tiananmen.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder norcoreano Kim Jong-un cruzó este martes en tren la frontera con China rumbo a Pekín para participar en un importante desfile militar, informó el medio propagandístico Voice of Korea, en un evento que contará con la presencia de sus homólogos de China y Rusia.

La confirmación del cruce fronterizo en su tren blindado, realizado por la mañana, se suma al anuncio de su partida, el lunes, desde Pyongyang a Pekín por parte de la agencia estatal KCNA.

Kim se embarcó en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial para asistir al desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la plaza de Tiananmen, en lo que supone su debut en un evento multilateral de líderes y en medio de expectativas de cumbres bilaterales y trilaterales con el mandatario chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladímir Putin.

La KCNA señaló que Kim viaja acompañado de dirigentes del gobernante del Partido de los Trabajadores y altos funcionarios, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son-hui.

Un asesor presidencial del Kremlin afirmó recientemente que, durante el desfile, Kim y Putin estarán justo a un lado del líder chino, en lo que supondría una potente imagen de alineamiento entre los tres países frente a Estados Unidos y sus aliados.

China
China, lista para mostrar su poderío militar en desfile por el fin de la II Guerra Mundial | Fuente: EFE

Kim Jong-un en China

El viaje de Kim a China, el primero desde 2019, también busca reforzar los lazos con Pekín, que se habían deteriorado por fortalecimiento de la cooperación militar entre el hermético país peninsular y Moscú, el cual se consolidó con un acuerdo que incluye la cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión y con la movilización de tropas norcoreanas para participar en la invasión de Ucrania.

Antes de su partida, Kim visitó el lunes un instituto especializado en el desarrollo de motores de combustible sólido para misiles balísticos intercontinentales (ICBM), según otro informe de la KCNA publicado este martes.

Supuso la primera vez que Corea del Norte habla del desarrollo de misiles de próxima generación Hwasong-20, con un empuje máximo de 1 960 kilonewtons. También mencionó que el nuevo motor puede ser usado en la línea previa de Hwasong-19.

El reporte del desarrollo de un nuevo ICBM justo antes del desfile en Pekín parece ser una forma de promover su músculo militar nuclear y de misiles.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Corea del Norte Kim Jong-un China Rusia Vladímir Putin Xi Jinping

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA