El Kremlin no descarta una reunión entre Vladímir Putin y Kim Jong-un durante su visita a China

La última reunión entre Vladímir Putin y Kim Jong-un fue en junio de 2024.
La última reunión entre Vladímir Putin y Kim Jong-un fue en junio de 2024. | Fuente: efe
Agencia EFE

por Agencia EFE

Ambos líderes han confirmado su visita oficial a China, para participar en las celebraciones por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El Kremlin no descartó este viernes una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, durante la estancia de ambos en Pekín para asistir a las celebraciones con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Actualmente estamos trabajando en la posibilidad de una reunión bilateral", dijo a la prensa rusa el asesor presidencial para Asuntos Internacionales de Rusia, Yuri Ushakov.

Señaló que el Kremlin ha recibido la confirmación china y norcoreana sobre la asistencia de Kim a los festejos en Pekín el próximo 3 de septiembre.

Según lo previsto, Putin se sentará a la derecha de Xi Jinping durante el desfile militar en la plaza de Tiananmen de Pekín y Kim, a la izquierda.

La anterior reunión entre Putin y Kim, cuyos soldados intervinieron a favor de Rusia en la guerra de Ucrania, tuvo lugar en junio de 2024 durante un viaje del jefe del Kremlin a Pyongyang.

Expectativas por la reunión en China

Vladímir Putin llegará en la tarde del domingo a Tianjin, donde participará en la cumbre del Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En los márgenes de esa cumbre el líder ruso mantendrá más de una decena de encuentros bilaterales, según confirmó el Kremlin.

Desde allí el mandatario ruso se desplazará a Pekín para reunirse con Xi el 2 de septiembre y al día siguiente asistirá al desfile militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Kim Jong-un Vladímir Putin Rusia China Corea del Norte

