El Kremlin no descarta una reunión entre Vladímir Putin y Kim Jong-un durante su visita a China

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Kremlin no descartó este viernes una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, durante la estancia de ambos en Pekín para asistir a las celebraciones con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Actualmente estamos trabajando en la posibilidad de una reunión bilateral", dijo a la prensa rusa el asesor presidencial para Asuntos Internacionales de Rusia, Yuri Ushakov.

Señaló que el Kremlin ha recibido la confirmación china y norcoreana sobre la asistencia de Kim a los festejos en Pekín el próximo 3 de septiembre.

Según lo previsto, Putin se sentará a la derecha de Xi Jinping durante el desfile militar en la plaza de Tiananmen de Pekín y Kim, a la izquierda.

La anterior reunión entre Putin y Kim, cuyos soldados intervinieron a favor de Rusia en la guerra de Ucrania, tuvo lugar en junio de 2024 durante un viaje del jefe del Kremlin a Pyongyang.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Expectativas por la reunión en China

Vladímir Putin llegará en la tarde del domingo a Tianjin, donde participará en la cumbre del Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En los márgenes de esa cumbre el líder ruso mantendrá más de una decena de encuentros bilaterales, según confirmó el Kremlin.

Desde allí el mandatario ruso se desplazará a Pekín para reunirse con Xi el 2 de septiembre y al día siguiente asistirá al desfile militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

