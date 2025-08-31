Últimas Noticias
Corea del Norte revela que decidió enviar tropas a Rusia en agosto de 2024

Pyongyang y Moscú firmaron un tratado de asociación estratégica en junio del año pasado, el cual contempla asistencia mutua en caso de agresiones externas.
Pyongyang y Moscú firmaron un tratado de asociación estratégica en junio del año pasado, el cual contempla asistencia mutua en caso de agresiones externas. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La decisión oficial de desplegar soldados para apoyar a Rusia en su invasión contra Ucrania fue tomada poco después de que Ucrania lanzara una incursión a Kursk, según un documento mostrado en una emisión de la televisión estatal KCTV.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Corea del Norte reveló que la decisión oficial de desplegar soldados para apoyar a Rusia en su invasión contra Ucrania fue tomada a finales de agosto del año pasado, poco después de que Ucrania lanzara una incursión a Kursk, según un documento mostrado en una emisión de la televisión estatal KCTV.

En un videoclip de la canción "Recuerda", usada en las publicaciones de los videos que muestran hazañas de los soldados norcoreanos, aparecieron insertados documentos oficiales e información sobre el "plan de operaciones para la liberación de Kursk", confirmando que la orden de desplegar las tropas fue realizada el 28 de agosto de 2024, según informó este domingo la agencia local de noticias Yonhap.

Pyongyang y Moscú firmaron un tratado de asociación estratégica en junio del año pasado, el cual contempla asistencia mutua en caso de agresiones externas.

Bajo este marco, el despliegue de tropas norcoreanas parece haber sido una reacción a la ofensiva de Ucrania a Kursk iniciada el 6 de agosto de 2024.

Kim viajará a Rusia

La publicación coincide con la inminente visita de Kim a Pekín para participar en el desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a celebrarse el miércoles y que contará con la presencia de Vladímir Putin.

Rusia ha declarado recientemente que está considerando una cumbre entre Kim y Putin al margen del evento. En el encuentro, el mandatario norcoreano podría subrayar el sacrificio militar de sus tropas para obtener compensaciones diplomáticas y económicas de Moscú.

Según estimaciones de la inteligencia surcoreana, el régimen norcoreano ha desplegado en total unos 15.000 efectivos a la guerra contra Ucrania, 4.700 de los cuales han resultado bajas, incluidas unas 600 muertes.

Corea del Norte Rusia

