Malasia reanuda la búsqueda del vuelo MH370: lo que se sabe a 11 años de su desaparición

El vuelo MH370, que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, desapareció el pasado 8 de marzo del 2014 con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Desde entonces, su paradero se ha convertido en un misterio de la aviación.

Durante los primeros días de la desaparición, las autoridades desplegaron las labores de búsqueda frente a las costas de Vietnam. Este fue el lugar donde el avión dejó de comunicarse con la torre de control.

Posteriormente, las autoridades cambiaron su versión y señalaron que el Boing se habría estrellado en el océano Índico.

Tras ello, Australia llevó a cabo una de las primeras búsquedas, la cual cubrió unos 120 000 kilómetros cuadrados del océano Índico durante tres años; sin embargo, no lograron localizar restos del fuselaje, objetos o cadáveres de los pasajeros desaparecidos.

¿Cómo se perdió el vuelo MH370?

El vuelo MH370 desapareció 40 minutos después de despegar el 8 de marzo de 2014. La nave fue perdida de vista después de abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam.

El vuelo se desvió de su ruta hacia el sur del océano Índico y, hasta el momento, se desconocen las causas de ello.

La última llamada a través del radio fue realizada por el polito Kuala Lumpur, quien estaba a cargo del vuelo. “Buenas noches, Malaysian Three Seven Zero”, fueron las palabras de Lumpur antes de desaparecer.

Búsqueda en el fondo del mar

Como parte de las labores de búsqueda, también se exploró el fondo marino. Por tanto, se lanzaron sondas aleatorias para intentar localizar las cajas negras del avión. Sin embargo, no se encontró ningún rastro del fuselaje tras varias falsas alarmas.

En 2018, se sumó a la búsqueda Ocean Infinity, empresa estadounidense que contaba con medios tecnológicos excepcionales para el hallazgo de tesoros marinos. No obstante, tampoco logró obtener resultados favorables que permitiera dar con el paradero de la nave.

Los pasajeros

El vuelo MH370 transportaba 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, incluidos cinco niños pequeños. La mayoría de los pasajeros eran chinos, pero también viajaban estadounidenses, indonesios, franceses, rusos y de otros países.

Entre los viajeros también iban dos jóvenes de nacionalidad iraní, quienes viajaban con pasaportes robados, según determinaron después las autoridades. Asimismo, iba a bordo un grupo de artistas de caligrafía chinos, un doble de acción del actor Jet Li, 20 trabajadores de la empresa tecnológica estadounidense Freescale Semiconductor y varias familias con niños.

Se reanudan las labores de búsqueda

El Gobierno de Malasia anunció este miércoles que reanudarán la búsqueda del vuelo MH370 el próximo 30 de diciembre. A través de un comunicado, el Ejecutivo de este país informó que estas labores volverán a estar a cargo de la empresa Ocean Inifnity.

"Ocean Infinity y el Gobierno malasio confirman que comenzarán (el 30 de diciembre) las operaciones de búsqueda durante un total de 55 días, de forma intermitente", anunció el Ministerio de Transporte de Malasia.

La empresa también estuvo a cargo de la búsqueda entre enero y junio de 2018, pero no tuvieron éxito.