"Lo ha perdido todo": familia de peruana en Nepal pide apoyo para evacuarla ante manifestaciones

Stefanny Bedoya Alejos llegó a Nepal poco antes de la escalada de protestas contra el Gobierno, que ya dejan 25 muertos, por lo que su familia ha solicitado ayuda a la Cancillería para facilitar su salida del país.
Una joven peruana que viajó a Nepal por motivos de trabajo se encuentra atrapada en este país en medio de las protestas contra el Gobierno, por lo que su familia ha solicitado el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar su retorno al Perú o a Barcelona, España, ciudad en la que reside.
En diálogo con RPP, Sonia Bedoya indicó que su hermana, Stefanny Bedoya Alejos, llegó a Nepal desde Barcelona el 7 de septiembre, solo un día antes de que la crisis social en el país escale tras la decisión del Gobierno de bloquear el acceso a las redes sociales.
Bedoya explicó que su hermana se encontraba alojada en un hotel de la cadena Hilton, pero dicho hospedaje fue incendiado por los manifestantes. Pese a que pudo salir de este edificio, Stefanny perdió todas sus pertenencias, incluyendo su equipaje y documentos como su pasaporte y DNI peruano.
"No tiene dinero, no tiene ropa, no tiene nada. Solo se ha quedado con el vestido que pasó de ese día y nada más. No tiene absolutamente nada", manifestó.
Peruana mantiene comunicación con su familia
Nuestra compatriota pudo recibir el apoyo de un compañero de trabajo, quien le ha provisto de un refugio y alimentación. Además, ha podido conversar con su familia, enviando imágenes y actualizaciones de lo que ocurre en Nepal, aunque ellos temen que esta comunicación se corte debido a los apagones que se vienen suscitando el país.
"Está viendo los disturbios que hay, la gente quemando todo, rompiendo todo. Hay gente muerta allá y está muy nerviosa. Ella lo que quiere es salirse de ahí lo más rápido posible", expresó.
Sonia también reveló que su hermana padece anemia, pero que sus medicamentos se perdieron junto con sus pertenencias en el incendio, por lo que no puede continuar con su tratamiento.
"Todo lo ha perdido. Está, bueno, con la presión baja en este momento más por la situación. Y claro, eso nos preocupa bastante a nosotros", refirió.
Finalmente, través de RPP, Sonia envió un mensaje a las autoridades peruanas para evacuar a su familiar de Nepal. "Mi hermana está sola ahí, bueno, con sus compañeros de trabajo, pero está sola. Y está muy nerviosa, está enferma. Por favor, que nos ayuden con traerla, ya sea a su país de residencia, que es Barcelona, o a Lima, cual sea; pero que salga de ahí lo más rápido posible, porque la situación está siendo muy grave", expresó.