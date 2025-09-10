Perú expresa su rechazo a las acciones militares de Israel en Qatar que dejaron dos muertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su "rechazo y profunda preocupación" tras el ataque aéreo de Israel en Doha, Qatar, ocurrido el último martes, en donde murieron dos miembros del grupo palestino Hamás.

"Este atentado pone en peligro la paz y seguridad internacionales, así como vulnera el derecho internacional", se lee en el comunicado de la Cancillería.

Asimismo, aseguró que el Perú ha reafirmado su "permanente respeto" al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, por lo que exhortó a "garantizar la seguridad de las poblaciones civiles".

Así, el Gobierno peruano reiteró su llamado a todas las partes a cesar "de inmediato" las hostilidades en la Franja de Gaza, a fin de evitar "todo escalamiento militar que pueda conllevar consecuencias no deseadas" para la estabilidad de la región y la seguridad internacional.

📄Comunicado Oficial 038-25: El Perú expresa rechazo a las acciones militares israelíes en el Estado de Qatar.



👉https://t.co/lSWhJEq0Dt pic.twitter.com/3j4RTajPOC — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 10, 2025

Dos representantes de Hamás mueren en ataque israelí en Qatar

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino-, fallecieron en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Qatar.

Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, dijo en una entrevista al canal qatarí Al Jazeera que dos personas murieron en el ataque: Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Como se recuerda, Qatar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores qatarí confirmó que el Ejército israelí atacó edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, sin identificarlos.