Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

Perú expresa su rechazo a las acciones militares de Israel en Qatar que dejaron dos muertos

"Este atentado pone en peligro la paz y seguridad internacionales, así como vulnera el derecho internacional", se lee en el comunicado de la Cancillería. | Fuente: Andina
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

A través de la Cancillería, el Gobierno reafirmó su "permanente respeto" al derecho internacional e hizo un llamado a todas las partes involucradas a cesar "de inmediato" las hostilidades en la Franja de Gaza.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su "rechazo y profunda preocupación" tras el ataque aéreo de Israel en Doha, Qatar, ocurrido el último martes, en donde murieron dos miembros del grupo palestino Hamás.

"Este atentado pone en peligro la paz y seguridad internacionales, así como vulnera el derecho internacional", se lee en el comunicado de la Cancillería.

Asimismo, aseguró que el Perú ha reafirmado su "permanente respeto" al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, por lo que exhortó a "garantizar la seguridad de las poblaciones civiles".

Así, el Gobierno peruano reiteró su llamado a todas las partes a cesar "de inmediato" las hostilidades en la Franja de Gaza, a fin de evitar "todo escalamiento militar que pueda conllevar consecuencias no deseadas" para la estabilidad de la región y la seguridad internacional.

Dos representantes de Hamás mueren en ataque israelí en Qatar

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino-, fallecieron en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Qatar.

Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, dijo en una entrevista al canal qatarí Al Jazeera que dos personas murieron en el ataque: Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Como se recuerda, Qatar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores qatarí confirmó que el Ejército israelí atacó edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, sin identificarlos.

Te recomendamos

Las cosas como son

La guerra es el fracaso de la razón humana

Cada vez está más claro que no existe un liderazgo mundial y que el sistema de las Naciones Unidas no funciona frente al empecinamiento de un país como Israel, decidido a imponer su narrativa y su superioridad militar.
Las cosas como son
Las cosas como son
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Qatar Ministerio de Relaciones Exteriores Cancillería

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA