Supertifón Fung-wong deja 2 muertos y más de un millón de evacuados en Filipinas

El supertifón Fung-wong ha causado dos muertes y ha afectado a 830 000 personas en Filipinas hasta las 06:00 hora local del lunes, después de tocar tierra el domingo por la noche, según informaron las autoridades del país.

El tifón de categoría 5 tocó tierra en la provincia de Aurora, en la parte oriental de la isla de Luzón de Filipinas, alrededor de las 21:10 hora local del domingo, según el servicio meteorológico estatal.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres informó de 149 inundaciones en todo el país, que han dañado más de 1.000 viviendas e interrumpido el suministro eléctrico en 170 municipios.

La Oficina de Defensa Civil informó que 1,4 millones de personas han sido evacuadas preventivamente en todo el país.



En Baler, la capital de la provincia de Aurora, que está a solo 70 kilómetros del punto de impacto, el tifón provocó la caída de múltiples árboles, obstruyendo parcialmente el tráfico.

A medida que el tifón Fung-wong se ha ido debilitando y alejándose de la mayor parte de la isla de Luzón, su impacto en la ciudad fue disminuyendo gradualmente.

En la ciudad de Santiago, de la provincia de Isabela, las aguas de las inundaciones alcanzaron la altura del pecho de una persona.

Varias aldeas han quedado bajo el agua, con techos arrancados y muebles flotando en el agua fangosa.

Después del paso violento del tifón, las personas damnificadas se esfuerzan por encontrar sus objetos de valor entre los escombros.

Una comunidad ribereña quedó sumergida en cuestión de minutos durante el punto álgido del tifón.

Algunos residentes narraron cómo tuvieron que buscar refugio bajo un puente cercano cuando los vientos arrasaron sus casas.



“Estábamos tan asustados que no nos quedamos en casa ayer. Nos quedamos bajo el puente desde ayer por la tarde. Teníamos miedo porque solo éramos dos en casa y el viento era muy fuerte. Así que pasamos la noche aquí”, contó Dolores Rocero, una víctima de las inundaciones.

"Mis hijos lloraban y querían salir, pero les dije que no debían porque podían ser golpeados por árboles caídos, ya que había muchos árboles caídos alrededor de nuestra casa. Se suponía que debíamos refugiarnos en la casa de nuestros vecinos, pero no pude hacer nada, así que nos quedamos", recordó Jane Oren, otra residente local.

Filipinas acaba de ser gravemente golpeada por el tifón Kalmaegi, que tocó tierra en el país el 4 de noviembre y se cobró al menos 224 vidas hasta el domingo por la mañana.