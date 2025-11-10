Tensión en Europa: detectan drones en torno a una central nuclear de Bélgica y sobre el aeropuerto de Lieja

Exteriores del aeropuerto de Lieja | Fuente: EFE | Fotógrafo: OLIVIER HOSLET

Estos nuevos episodios se producen después de que en las últimas semanas hayan tenido lugar en Bélgica varias incursiones de drones, que han sobrevolado bases militares o aeropuertos.

De hecho, el pasado martes el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el principal del país, cerró su espacio aéreo por la presencia de drones en las proximidades de la terminal.

Este lunes, el diario Het Nieuwsblad informó de que la policía federal belga dispone de un equipo encargado de detectar y neutralizar drones "hostiles" desde hace cuatro años, pero que no se pidió su intervención ante la violación del espacio aéreo del martes sobre el aeropuerto de la capital del país.

Una fuente interna declaró a la publicación belga que ese equipo cuenta con "treinta agentes certificados" y "dos antenas para detectar los drones hostiles, cuatro inhibidores de señal para bloquearlos y tres lanzadores de redes para inmovilizarlos".

La agencia de noticias Belga apuntó que las autoridades se habrían dado cuenta demasiado tarde de que podían desplegar el equipo antidrones.

El Reino Unido proporcionará apoyo militar a Bélgica tras la serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo, declaró este domingo a la BBC el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton.

Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.