Tensión en Europa: detectan drones en torno a una central nuclear de Bélgica y sobre el aeropuerto de Lieja

Tres drones que sobrevolaban la central nuclear belga de Doel (norte del país) fueron detectados este pasado domingo por la noche, según informó Engie, la compañía francesa que la explota, mientras que otros aparatos se vieron sobre el aeropuerto de Lieja.
La portavoz de Engie Hellen Smeets indicó anoche que los drones no generaron ninguna incidencia en las actividades de la central nuclear.
También este domingo, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Lieja fue interrumpido tras la detección de vehículos no tripulados. La primera información sobre el avistamiento de drones se recibió alrededor de las 19:30 horas (18:30 GMT), y se comunicó la presencia de otros dos drones más hacia las 19:45 horas (18:45 GMT).
El tráfico en el aeródromo se reanudó en torno a las 20:25 horas (19:25 GMT), según informó la agencia de noticias Belga.