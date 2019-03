La influencer, conocida como Rawvana, se encontraba en un restaurante comiendo entre vegetales un pescado, lo cual iba afuera de su hábito de alimentos. Ella tuvo que brindar una explicación a este cambio. | Fuente: Instagram

Nada es lo que parece o como se presenta. Esta frase habrá calado bien en muchos seguidores de la famosa youtuber vegetariana Yovana Mendoza Ayres, conocida como Rawvana, quien fue captada consumiendo pescado.



Esta revelación se conoció de manera casual luego de que otra youtuber, conocida como Pautips, compartiera unas imágenes grabadas en un restaurante de la ciudad de Bali, en Indonesia. En video, la amiga de la Rawvana hablaba sobre el lugar cuando, de repente, enfoca a la influencer famosa, quien al notar la grabación intenta ocultar el plato que estaba sobre su mesa.

Los propios internautas se dieron cuenta que Rawvana tenía en su plato, además de vegetales, un pescado, alimento que va fuera de lo que impulsa a consumir y que ha generado una ola de críticas.

Muchos de sus seguidores mostraron su descontento por la mentira, mientras que otros piden una explicación. Hecho que ha generado de Rawvana se pronuncie en un video de más de 30 minutos.

Nos enviaron este video, donde se observa a RAWVANA nerviosa, al parecer pidió un platillo con PESCADO 😱 , todo ocurrió en el canal de Pautips , donde la YouTuber se vio obligada a quitar la parte del video en la que estaban apunto de comer. ¿Alguien tiene más información al respecto? LA YOUTUBER QUE PROMUEVE LA ALIMENTACIÓN A BASE DE PLANTAS AÚN NO DICE NADA AL RESPECTO 📡 Publicado por VEGAN Mérida Yucatán en Miércoles, 13 de marzo de 2019

Su explicación

La youtuber pidió disculpas y explicó las razones por las que cambió radicalmente su alimentación. "Lamento mucho la manera en que se tuvieron que enterar mi cambio reciente que hice a mi dieta, los alimentos que empecé a agregar a condiciones de salud", dijo al inicio del video.

Refirió que luego que tuviera problemas en su salud desde hace seis años, cuando su menstruación dejó de manifestarse por meses, por lo que especialistas en salud le recomendaban que consumiera alimentos como huevos y pescados.

"Mis hormonas estaban desvalanceadas y otros vitaminas y minerales bajos, no queria pensar que era la dieta; consumí más alimentos cocinados y unos meses después regresó mi regla", contó.

Sin embargo, esto volvió a manifestarse en los últimos meses, por lo que tuvo que seguir las recomendaciones y comenzar a alimentarse con estos productos, con el que fue captada.

Pese a esto, dijo que continuará brindando recomendaciones respecto a alimentos crudivegetarianos a fin de brindar un apoyo a quienes quieren optar por esto.

"Voy a seguir compartiendo mi experiencia, mi proceso, quiero seguir aquí compartiendo con ustedes, seguir conectada con ustedes. No he leído nada de comentarios, me han mandado mensajes; pero la verdad estoy tratando de enfocarme en lo positivo y salud y ver cómo mi experiencia pude ayudar a muchas personas", añadió.