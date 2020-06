Chile superó el millón de test PCR realizados para detectar el coronavirus. | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles que superó el millón de test PCR realizados en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus y presumió de ser el país de América Latina que más pruebas hace por número de habitantes.

En concreto, las autoridades detallaron que se han realizado 1 007 635 exámenes PCR totales procesados gracias a una red de laboratorios de diagnóstico que suma 100 centros habilitados en el país, de los que 40 están ubicados en hospitales públicos, 32 en laboratorios privados y 28 en universidades, con una capacidad máxima de procesar 23 000 exámenes diarios.

En general, la mayor cantidad de muestras PCR se procesan en el sector público con un 45 %, luego en el privado con 40 %, y el 15 % restante equivale al aporte de las universidades.

"Hemos sobrepasado el millón de exámenes a nivel nacional. Somos el país de Latinoamérica que más exámenes hace por millón de habitantes, con cerca de 50 000. Hoy estamos llegando al laboratorio número cien, le agradecemos a las universidades, a la industria, al sector público y privado el trabajo que refleja la unidad que existe en esta pandemia", comentó el ministro de Salud, Enrique Paris, según un comunicado oficial.

Se mantiene en el top 10 de casos

Paris recalcó que uno de los pilares de la estrategia sanitaria de Chile es el testeo, razón por la cual, dijo, se seguirá incrementando la capacidad de la red diagnóstica del país, proyectando contar con más de 110 laboratorios a mediados de julio.

"Nosotros no vamos a descansar y seguiremos ampliando nuestra capacidad de laboratorios, porque no sabemos cómo se comportará este virus. Estamos pasando recién una primera hora, puede venir una segunda, una tercera y no podemos descansar en seguir aumentando la capacidad y acercar la toma de muestras a la gente", sostuvo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

En las últimas 24 horas, se detectaron 3 649 nuevos contagios de COVID-19 en Chile, lo que eleva a 254 416 la cifra total de infectados y mantiene al país como el séptimo país del mundo con más casos, por encima de España e Italia, según la Universidad Johns Hopkins.

Además, en el mismo lapso de tiempo se inscribieron 226 nuevos fallecidos y el número total de muertos con examen PCR positivo alcanzó los 4 731, a los que hay que añadir 3 069 muertos "probables" y que no cuentan con pruebas confirmadas, con lo que el balance total asciende 7 800 decesos.

(Con información de EFE)

