Gabriel Boric dice no dudar de un intento de fraude en Venezuela y afirma que Chile no confía en instituciones chavistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró este miércoles que "no tiene dudas" de que el Gobierno de Venezuela "ha intentado cometer un fraude", durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, y reiteró que Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



"Personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, sino habrían publicado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente habrían mostrado las actas", afirmó en declaraciones a la prensa.



Explicó que la prueba es la reticencia a mostrar las actas electorales e insistió en que Chile no va a cometer el error de reconocer ningún resultado sin que este haya sido verificado por instituciones internacionales, en velada alusión a la victoria que igualmente se autoproclama la oposición venezolana.



"Creo que en esto debemos aprender de las experiencias pasadas. No podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con (el líder opositor venezolano Juan) Guaidó, y esto lo entiende la mayoría de los países", dijo.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela le atribuyó la victoria a Maduro, en el cargo desde 2013, pero más de una semana después aún no ha publicado las actas que prueban ese triunfo, como lo pide la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional.



"Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, y no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela por lo que hemos planteado como país que validaremos resultados que hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen", subrayó el mandatario chileno.

#ÚLTIMAHORA | Presidente Gabriel Boric de Chile:



“No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, además están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (…) ¡No lo reconocemos!”.



pic.twitter.com/Ng0vkl4aXV — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 7, 2024

Boric denuncia "graves violaciones de los derechos humanos" en Venezuela

Boric se mostró confiado en "los esfuerzos que están haciendo los países con capacidad de negociación y de diálogo con las diferentes partes involucradas".



Chile es uno de los siete países latinoamericanos que tuvieron que retirar sus misiones diplomáticas de Venezuela tras la orden de Maduro en rechazo a sus "injerencistas" declaraciones sobre las presidenciales.



"Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual Gobierno (de Venezuela), y no voy a entrar a responder en los mismos términos, no es la tradición de Chile", declaró.



Tras la proclamación de Maduro por parte del CNE, estallaron protestas en Caracas y otras ciudades, con 24 muertos, según la ONG Provea, y 2.229 detenidos, de acuerdo al reporte oficial entregado por Maduro.



"Además, están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país y en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición", señaló Boric.



El presidente insistió en que "hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias (de un lado u otro), y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional", dijo contestando así a las críticas dentro de su propia coalición y en particular a la posición del Partido Comunista.



"Debemos tener altura de miras pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina, y en particular en nuestro país. Cuando veo la cara de personas de esfuerzo, de personas de trabajo, que están desesperadas porque tuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro", concluyó. (Con información de EFE)