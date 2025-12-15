Elecciones en Chile: simpatizantes extranjeros celebran triunfo de Kast y se muestran a favor de medidas contra migración irregular

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano es elegido nuevo presidente de Chile tras el balotaje electoral del último domingo 14 de diciembre, en donde consiguió el 58,16% de los votos frente a la coalición de izquierda Jeannette Jara (41,84%), exministra del saliente gobierno de Gabriel Boric, según datos del Servicio Electoral (Servel) al 99,97% de mesas escrutadas.

Kast deberá esperar hasta el 11 de marzo del próximo año para asumir el cargo e ingresar al Palacio de la Moneda donde iniciará su mandato hasta el 2030.

Durante su discurso tras los resultados del balotaje electoral, Kast señaló que existirá un cambio real en Chile.

"Vivo esto con una alegría, una pasión que ustedes no logran imaginarse y que queremos llevar juntos a La Moneda y realizar ese cambio tan importante. Decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día, y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros", expresó.

Por otro lado, reconoció las diferencias políticas y ideológicas con Jeannette Jara, y señaló que el "respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión del gobierno".

"Claramente con Jeannette Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio. Lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la dimisión va a seguir de manera permanente", aseguró.

RPP pudo conocer que Kast llegará este lunes al Palacio de la Moneda para reunirse con el mandatario Gabriel Boric, quien lo felicitó a través de una llamada telefónica —Jara también saludó a Kast—.