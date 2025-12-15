Últimas Noticias
Elecciones en Chile: simpatizantes extranjeros celebran triunfo de Kast y se muestran a favor de medidas contra migración irregular

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, celebran al conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial este domingo, en Santiago (Chile).
Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, celebran al conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial este domingo, en Santiago (Chile). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Adriana Thomasa
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

RPP, en una cobertura especial desde Chile, entrevistó a extranjeros que apoyaron a Kast quienes respaldaron sus medidas contra migrantes irregulares.

00:00 · 05:59

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano es elegido nuevo presidente de Chile tras el balotaje electoral del último domingo 14 de diciembre, en donde consiguió el 58,16% de los votos frente a la coalición de izquierda Jeannette Jara (41,84%), exministra del saliente gobierno de Gabriel Boric, según datos del Servicio Electoral (Servel) al 99,97% de mesas escrutadas.

Kast deberá esperar hasta el 11 de marzo del próximo año para asumir el cargo e ingresar al Palacio de la Moneda donde iniciará su mandato hasta el 2030.

Durante su discurso tras los resultados del balotaje electoral, Kast señaló que existirá un cambio real en Chile.

"Vivo esto con una alegría, una pasión que ustedes no logran imaginarse y que queremos llevar juntos a La Moneda y realizar ese cambio tan importante. Decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día, y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros", expresó.

Por otro lado, reconoció las diferencias políticas y ideológicas con Jeannette Jara, y señaló que el "respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión del gobierno".

"Claramente con Jeannette Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio. Lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la dimisión va a seguir de manera permanente", aseguró.

RPP pudo conocer que Kast llegará este lunes al Palacio de la Moneda para reunirse con el mandatario Gabriel Boric, quien lo felicitó a través de una llamada telefónica —Jara también saludó a Kast—.

Kast dice que sus prioridades son seguridad, migración y economía:
Kast dice que sus prioridades son seguridad, migración y economía: "Chile necesita orden" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Elvis Gonzᬥz

Reacciones tras balotaje electoral

RPP continúa con su cobertura en la capital chilena, Santiago y llegó hasta el local de campaña del Partido Republicano de Chile, en donde los simpatizantes de Kast se mostraron optimistas con el rumbo de Chile así como la propuesta de Kast sobre los migrantes en situación irregular.

"Somos inmigrantes. Mi madre viene de Rusia arrancando el comunismo y llegó a este país y nos acogieron. Así que todos los inmigrantes que lleguen a Chile legalmente son bienvenidos", mencionó una ciudadana extranjera a RPP.

Otra ciudadana contó que es migrante y llegó a Chile hace seis años quien señaló que "mientras uno es legal y formal en un país" va a recibir apoyo.

"Si mientras uno es legal y formal en un país, el mismo presidente lo ha dicho, nos va a apoyar también. Yo soy migrante hace 6 años, entonces cuando uno trabaja de esa forma, ¿por qué te van a cerrar las puertas?", expresó.

Por su parte, una ciudadana chilena que apoyó a Jeannette Jara, sostuvo en RPP que quienes apoyaron a Kast "no tienen memoria", en referencia a la dictadura de Augusto Pinochet —Kast hizo campaña a favor de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988—.

Elecciones en Chile: simpatizantes de José Antonio Kast celebran en calles y plazas triunfo electoral
Elecciones en Chile: simpatizantes de José Antonio Kast celebran en calles y plazas triunfo electoral | Fuente: RPP
