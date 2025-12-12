¿Habrá Ley Seca en Chile por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 14 de diciembre?

Revisa si estará prohibido o no la venta de bebidas alcohólicas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile de este 14 de diciembre.

Más de 15,7 millones de chilenos deberán acudir a las urnas este domingo 14 de diciembre por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gabriel Boric. El voto es obligatorio para esta jornada electoral y, en ese contexto, muchos tienen dudas sobre si aplicará o no la denominada ‘Ley seca’. Conoce los detalles a continuación.

A esta segunda vuelta de las elecciones llegan como opciones el ultraderechista José Antonio Kast y la oficialista Jeannette Jara, tras ubicarse en los primeros lugares de la primera vuelta. Entre ambos candidatos saldrá el nuevo o nueva presidente de Chile para ejercer un periodo en los próximos cuatros años.

¿Habrá ‘Ley seca’ o no en la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025?

Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no se aplicará la ‘Ley seca’ , al igual como ocurrió en la primera vuelta del 16 de noviembre. ¿A qué se debe? El hecho se debe a un cambio en la Ley N° 21, 693, por la cual se estableció la eliminación de la restricción de la venta de bebidas alcohólicas para esta jornada electoral.

Cabe rememorar que, en las elecciones municipales celebradas en 2024, la normativa chilena disponía la restricción del expendio de alcohol entre las 5:00 de la mañana y dos horas después del cierre de las votaciones. Ahora, no regirá prohibición para la venta de alcohol para este 14 de diciembre.

¿Funcionarán los comercios en la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025?

El Gobierno de Chile decretó que el domingo 14 de diciembre sea clasificado como un feriado legal obligatorio, por lo que aquellos centros comerciales que estén bajo una misma administración deberán estar cerrados.

En cambio, aquellos establecimientos que estén fuera de centros comerciales estarán habilitados para abrir con normalidad y en cualquier horario del 14 de diciembre.

¿Qué sanciones puedes recibir por no votar en la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025?

A diferencia de otras jornadas electorales, el voto es obligatorio para esta segunda vuelta de las elecciones, al igual que en la primera vuelta. En ese marco, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, remarcó que los ciudadanos que incumplan con su obligación estarán expuestos a una multa de entre los 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo cual equivale aproximadamente a $34.000 y $104.000.