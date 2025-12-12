Segunda vuelta en Chile: ¿qué opinan los chilenos sobre las propuestas de José Antonio Kast y Jeanette Jara?

El domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en Chile, que se disputará entre José Antonio Kast y Jeanette Jara, para decidir quién sucederá en el cargo a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

El último martes, ambos candidatos participaron en el debate final en donde los focos centrales fueron la inseguridad y el control migratorio.

Ayer, jueves, José Antonio Kast cerró su campaña en la localidad de Temuco, a unos 800 km. al sur de Santiago de Chile en donde prometió "mano dura" y la expulsión de los migrantes en condición irregular, una postura que ya mencionó durante la campaña y generó la situación de los migrantes que buscaban ingresar al Perú desde la frontera con Tacna.

Mientras que el miércoles Jeanette Jara, desde la capital chilena (Santiago) se comprometió a empadronar los extranjeros sin documentos y que combatiría el crimen y el narcotráfico.

¿Qué opinan los chilenos?

Un equipo de RPP se encuentra en Santiago, en donde conversó con algunos ciudadanos chilenos, quienes expresaron su opinión a pocos días de una jornada clave para la democracia chilena.

Un ciudadano expresó que el punto clave es la inseguridad en el país ya que -aseguró- "en los últimos 10 años la inseguridad en Santiago ha aumentado".

Sobre la propuesta de Kast de expulsión de migrantes en condición irregular, el ciudadano expresó: "La verdad que nosotros pasamos años anteriores lo mismo, a través de un golpe, y eso significa que también nosotros tuvimos que pedir ayuda a países extranjeros, a países compatriotas en este caso. Venezuela fue uno de los que nos abrió la puerta en el 73. Y la verdad que esas cosas no se tienen que olvidar".

"A juicio personal, en algún momento debemos superar la página y ver la posibilidad que los emigrantes que han llegado acá a Chile son un aporte", añadió a RPP.

Otro ciudadano expresó que hasta el momento se encuentra indeciso en la elección de Kast o Jara, pero no descarta votar nulo.

"No quiero quedar con que si la presidenta o el presidente que salga lo va a hacer bien o mal. No quiero que pase con lo que pasó ahora. Así que voy a votar nulo. [¿No le convence ninguna propuesta?] No me convence", mencionó.

Panorama

Como se recuerda, Jeannette Jara ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos, pero tiene pocas posibilidades de ganar el balotaje, según todas las encuestas, que apuntan a una cómoda victoria de José Antonio Kast, respaldado por la derecha tradicional y la extrema derecha más radical.