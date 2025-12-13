Segunda vuelta en Chile: el voto clave de los extranjeros, que ocupan el 5 % del padrón electoral

competirán este domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en donde se decidirá quien sucederá a Gabriel Boric .

Este domingo, 14 de diciembre, Chile decidirá el rumbo de su democracia en la segunda vuelta electoral, entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Uno de los puntos claves de los comicios será el voto extranjero, que es válido cuando se tiene cinco años ininterrumpidos en el país; requisito que se aplicará hasta estas elecciones.

La razón es que, en octubre de 2025, se publicó la Ley N° 21.773, que indica que solo los extranjeros residentes en Chile por más de diez años ininterrumpidos, y que cumplan con ciertos requisitos señalados en la norma, podrán ejercer el derecho de sufragio.

La modificación comenzará a regir desde el 2026, por lo que no es aplicable para estas elecciones.

Así, según el Servicio Electoral de Chile, más de 800 mil extranjeros se encuentran habilitados para votar, de los cuales 193 mil son peruanos y alrededor de 237 mil venezolanos.

Diana Falcón, enviada especial de RPP a Santiago, conversó con los ciudadanos chilenos, que expresaron sus posturas sobre la posibilidad de que los extranjeros voten.

Despliegue de seguridad

Sobre el despliegue de seguridad de ambos candidatos, RPP pudo conocer que José Antonio Kast ha implementado una tarima blindada como parte de su sistema de seguridad en los lugares donde da sus discursos.

"Lo que ha dicho José Antonio Kast es que lo hace teniendo las referencias de otros países como Colombia y Ecuador, en donde se han registrado atentados, en donde resultaron incluso asesinados candidatos a cargos importantes de respectivos países", informó la periodista de RPP desde Chile.

Previa

Es así como se encuentra la expectativa sobre la jornada en las urnas para este 14 de diciembre, con la finalidad de elegir quién será el sucesor de Gabriel Boric a partir del 11 de marzo.

Esto en un contexto donde el Legislativo no posee fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.

Extranjeros tienen derecho a votar en Chile y ocupan el 5 % del padrón electoral | Fuente: RPP