Indignación en Chile: delincuentes en fuga impactaron a movilidad escolar y un niño murió tras volcadura de vehículo

Un trágico accidente de tránsito registrado esta tarde en la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, dejó un menor de edad fallecido y siete personas lesionadas luego de que un vehículo con dos delincuentes, que escapaban tras cometer robos colisionara con un vehículo de movilidad escolar, en un hecho que genera indignación en el vecino país del sur.

El impacto, registrado en la intersección de las calles Santos Dumont y Humorista Carlos Helo, provocó el volcamiento del transporte escolar, que llevaba cerca de 15 estudiantes del Colegio Rafael Sanhueza.

Los responsables del accidente, ambos mayores de edad y con antecedentes penales, fueron detenidos en el lugar, pese a que intentaron darse nuevamente a la fuga, según informó Carabineros.

El hecho ocurrió pasadas las 16:00 horas de este lunes (14:00 horas en Perú), cuando el vehículo en fuga no respetó una señal de ceda el paso, e impactó violentamente al furgón escolar.

El teniente coronel Gabriel Villanueva González, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Santiago Norte, confirmó la tragedia a la prensa, luego de que el hecho se reportara inicialmente como un accidente común.

“Tengo que dar la triste noticia de que uno de los menores fallece en el mismo lugar de los hechos”, afirmó, añadiendo que los heridos, entre ellos cinco menores, se encuentran fuera de riesgo vital.

Grave accidente en Santos Dumont y Humorista Carlos Helo en Recoleta el cual deja 1 menor fallecido y 5 menores lesionados tras colision de vehículo menor con furgón escolar con posterior volcamiento, trabaja Bomberos Santiago, ambulancias Samu @biobio pic.twitter.com/t8ruhsxrkL — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 20, 2025

Huían tras "cometer robos con violencia"

Los delincuentes, que se desplazaban en el vehículo particular, estaban huyendo tras "cometer robos con violencia" en el sector de Patronato y "al darse la fuga, lamentablemente, colisionan un vehículo que transportaba menores de edad", informó Villanueva González.

Carabineros aclaró que no existía una persecución policial directa al momento del impacto. Sin embargo, un ciudadano, vestido de civil pero portando insignias de Carabineros, habría seguido a los sujetos tras presenciar el robo de un celular.

“Carabineros no tiene ningún tipo de intervención en lo que es el seguimiento o persecución (...) lo que sí sabemos es que al parecer un ciudadano aprecia el robo con violencia a la niña, que lamentablemente es víctima, y él hizo un seguimiento propio, esa información se está ratificando”, explicó Villanueva.

El trágico accidente generó una emergencia que movilizó a equipos de salud, Bomberos y Carabineros.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Los detenidos, ambos con antecedentes penales, enfrentarán cargos relacionados con el robo y el accidente.

La comunidad de Recoleta y del Colegio Rafael Sanhueza, al que pertenecían los escolares afectados, expresó su consternación ante la tragedia.