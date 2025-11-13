Desarticulan banda criminal dedicada a la extorsión contra negocios en San Juan de Lurigancho

Efectivos de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri), logró la desarticulación de 'Los Injertos de San Juan de Lurigancho', una banda criminal dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en este distrito.

Según información policial, los miembros de esta organización habrían formado parte de otros grupos delictivos intervenidos en años anteriores, los cuales también operaban extorsionando a negocios en esta misma zona.

¿Cómo operaba esta organización?

El coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, precisó que la forma de operar de esta banda se enfocaba en amenazar a personas con pequeños negocios, e incluso a aquellas que venían realizando construcciones.

"Hace patrullaje un criminal, visitan hasta personas que están realizando construcciones, farmacias de ese ecosistema, de personas de bien. De 50 farmacias, tres, cuatro, cinco iban captando", manifestó.

Revoredo precisó que los montos que exigían los delincuentes podían ir desde los 200 soles y que estas sumas se definían de acuerdo con el perfil de sus víctimas.

En la intervención, los agentes lograron incautar 1 800 soles en efectivo, 13 teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un vehículo. En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

