El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles que China no está dando cifras completas de fallecidos por la COVID-19 en el actual brote, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global.



"La semana pasada se reportaron globalmente 11.500 muertes por la COVID-19 (...), pero este número casi seguro es una estimación a la baja, dada la falta de datos sobre muertes relacionadas con la COVID-19 en China", afirmó Tedros en su rueda de prensa semanal.



Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios por la COVID-19 y unas 700 muertes.



El máximo responsable de la OMS afirmó que "sin duda a nivel global estamos en una mejor posición que hace un año", cuando se produjo el pico de contagios por la ola ómicron, y desde entonces los fallecimientos registrados mundialmente han caído un 90 %, pero desde hace unos meses se ha producido cierto estancamiento.



"Desde mediados de septiembre el número de muertes semanales reportadas se mantiene entre las 10.000 y las 14.000, una cifra que el mundo no puede aceptar cuando tenemos herramientas para evitarlas", aseguró Tedros.



El experto etíope también lamentó que sólo medio centenar de países den información completa sobre el sexo y la edad de los fallecidos por la COVID-19, algo importante para hacer un seguimiento de la letalidad del virus.



En la segunda mitad de 2022, subrayó, el 90 % de los fallecidos registrados eran personas mayores de 65 años.

Caen las secuenciaciones del genoma



Tedros también advirtió que han caído un 90 % las secuenciaciones del genoma del coronavirus SARS-CoV-2 en el último año, lo que dificulta el seguimiento de las posibles variantes que puedan surgir.



"Es comprensible que los países no puedan mantener el mismo ritmo de tests y secuenciaciones que tenían durante el pico de la variante ómicron, pero por otro lado el mundo no puede cerrar los ojos y esperar que el virus desaparezca", aseguró el director general.



"La secuenciación sigue siendo vital para detectar el virus y medir la aparición y la expansión de nuevas variantes, como la XBB 1.5", afirmó, mencionando el sublinaje primero detectado en el noreste de Estados Unidos y que la propia OMS ha calificado como la más contagiosa de todos los conocidos hasta la fecha.



