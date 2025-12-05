¡Más de un día de viaje! Realizan el primer vuelo directo entre China y Argentina, el más extenso del mundo

Abarcando una distancia de unos 20 000 kilómetros, la ruta establece un nuevo récord para el vuelo más largo del mundo en un solo sentido, al mismo tiempo que reduce en más de cuatro horas el tiempo de viaje anterior entre China y Sudamérica.

El primer vuelo de la nueva ruta aérea directa entre China y Argentina aterrizó en Buenos Aires el jueves por la tarde tras realizar un viaje de un día que incluyó una escala en Auckland, Nueva Zelanda, marcando el lanzamiento histórico de un servicio vital que conecta tres continentes.

El vuelo MU745 de China Eastern Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghai a las 02:19 hora de Beijing del jueves e hizo una escala de dos horas en Auckland antes de llegar al Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires, después de un tiempo total de viaje de aproximadamente 25 horas y 30 minutos.

Abarcando una distancia de unos 20 000 kilómetros, la ruta establece un nuevo récord para el vuelo más largo del mundo en un solo sentido, al mismo tiempo que reduce en más de cuatro horas el tiempo de viaje anterior entre China y Sudamérica.

Según las autoridades neozelandesas, la inclusión de Auckland en la ruta reportará importantes beneficios comerciales y contribuirá a profundizar los intercambios entre personas.

"Es una ocasión realmente trascendental, la ruta más larga del mundo, que conecta nuestros tres países increíbles. Y, como ministra de Turismo, será excelente tener más visitantes chinos viniendo a Nueva Zelanda. Mis colegas y yo hemos estado haciendo cambios en la configuración de visas para facilitar que los visitantes chinos vengan aquí", apuntó Louise Upston, ministra de Turismo y Hostelería de Nueva Zelanda.

“Desde Sudamérica, pasando por Auckland y China, atraerá a más visitantes. Por lo tanto, obtendremos un beneficio comercial y, además, estrecharemos lazos con buenos amigos”, afirmó Wayne Brown, alcalde de Auckland.

“Creo que es un vuelo histórico. Crea una oportunidad de crecimiento para conectar nuestros tres países”, indicó Carrie Hurihanganui, directora ejecutiva del Aeropuerto de Auckland.



China Eastern Airlines tiene previsto operar dos vuelos de ida y vuelta a la semana, que saldrán de Shanghai los lunes y jueves, y regresarán de Buenos Aires los martes y viernes.

Actualmente, China mantiene conexiones aéreas con 83 países y opera más de 900 vuelos internacionales diarios.

Durante la temporada de vuelos de invierno-primavera 2025-2026, se pronostica que los vuelos de pasajeros a América Latina y África experimentarán un aumento interanual de más del 32 por ciento y el 26 por ciento, respectivamente, según la Administración de Aviación Civil de China.