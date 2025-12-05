Últimas Noticias
Congreso aprobó ingreso de personal militar de Estados Unidos al Perú

El personal militar estará desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones; el Pleno del Congreso autorizó que el personal militar de Estados Unidos ingrese al Perú.

El equipo militar del Departamento de Defensa de EE. UU. portará armas de guerra y estará en el país desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Resolución Legislativa 13436/2025-CR, publicada en el diario oficial El Peruano, detalla que los militares estadounidenses, de la Unidad de Fuerzas Especiales, realizarán actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el tiempo de permanencia, los grupos militares rotarán cada tres a seis meses y realizarán los entrenamientos en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac.

Además, el personal militar ingresará con 14 fusiles M4, 14 pistolas Glock o M17, dos ametralladoras M249, dos ametralladoras M240, dos lanzagranadas M320, dos morteros, dos fusiles francotirador XM2010, dos fusiles francotirador M110 SAS, dos fusiles francotirador M22, cuatro fusiles SCAR y dos escopetas.

Las instituciones involucradas son: el Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC), Fuerza Especial Conjunta (FEC) y Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra.

Así como el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea de Perú; 1 ra, 3ra y 6ta Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y Policía Nacional del Perú (DIROPESP, DIRANDRO, GRECCO).

Ingreso de tropas norteamericanas al Perú es usual

El ingreso de tropas norteamericanas no está vinculado a las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue naval en mar Caribe, pues es común que el personal militar de EE. UU. llegue a nuestro país para participar en ejercicios conjuntos.

Por ejemplo, el Gobierno peruano aprobó, en noviembre de 2024, el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio peruano antes, durante y después de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2024).

Esa vez, el contingente castrense -compuesto de 600 militares armados del Ejército, Fuerza Aérea e Infantería de Marina norteamericanos- ingresó a Lima, Pisco y Chiclayo entre el 4 y 24 de noviembre; es decir, durante 21 días, para brindar apoyo administrativo, logístico y de seguridad", en el marco de APEC.

Además, en mayo de 2023, las autoridades peruanas permitieron el ingreso de militares estadounidenses para realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, del 1 de junio al 31 de diciembre de ese año.

