Tensión en Europa: militares de base francesa de submarinos nucleares dispararon contra drones que volaban irregularmente

No es la primera vez que se reportan sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, señalan medios franceses.

Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones.

Los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos, según varios medios de comunicación que citan como fuente a la Gendarmería, que no quiso dar más detalles.

Los hechos ocurrieron hacia las 19.30 locales (1:30 p.m. hora en Perú) y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.

La base de la Ile Longue es una de las más estratégicas para la fuerza de disuasión nuclear francesa porque allí están fondeados cuatro submarinos nucleares.

Los sobrevuelos de drones se han multiplicado en los últimos meses en instalaciones sensibles de varios países europeos, un fenómeno que con frecuencia se relaciones con operaciones de desestabilización pilotadas desde Rusia.