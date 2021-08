Varias personas acuden a recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Cartagena (Colombia). | Fuente: EFE

Con las cifras más bajas de muertes y contagios en cuatro meses, Colombia empieza a dejar atrás el tercer pico de la pandemia de la COVID-19 mientras la inmunización avanza y abarca ya al 25 % de la población del país, aunque persiste la preocupación por la variante delta y el rechazo de los antivacunas.



El Ministerio de Salud informó el lunes de 6 636 nuevos contagios por coronavirus, el dato más bajo desde el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 5 986, así como de 218 fallecimientos por la enfermedad, el menor número de defunciones desde el 5 de abril, cuando registró 199.



Las cifras de la última semana ratifican que Colombia está superando el periodo más crítico de la pandemia de la COVID-19, que desde abril colapsó los servicios hospitalarios y en el que las autoridades sanitarias llegaron a confirmar hasta 33.594 infecciones y un récord de 754 muertos en una jornada.



"Las cifras de los últimos días muestran una clara tendencia a la reducción de casos, fallecimientos, ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos y hospitalaria, lo cual es un signo de estar superando esa tercera ola", explicó a Efe el médico epidemiólogo Carlos Trillos, profesor de la Universidad del Rosario.

Advertenciass para los no vacunados

Sin embargo, las autoridades enfrentan el reto de superar el rechazo a las vacunas de parte de la población que duda de su efectividad, temor basado en noticias falsas sobre los efectos secundarios de los sueros, o por teorías religiosas atizadas por algunas iglesias.



Según la encuesta Pulso Social, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en junio el 64,4 % de los encuestados que no estaban interesados en vacunarse consideraba que la vacuna contra la COVID-19 puede ser insegura debido a potenciales efectos adversos y el 18,5 % no creía que la vacuna sea lo suficientemente efectiva.



"Los no vacunados hacen que sea más complejo manejar la pandemia y llegar a metas de inmunidad colectiva, de grupo o rebaño", alertó Trillos y advirtió que "los nuevos picos en algunas partes del mundo son por la variante delta y predominantemente en no vacunados".



El epidemiólogo recordó "que a medida que el virus circula e infecta a más personas surgen nuevas variantes" que pueden escapar "a la repuesta inmune que se genera por las vacunas".

Los jóvenes aceleran inmunización

Sin embargo, han sido los jóvenes, que entraron de últimos al Plan Nacional de Vacunación que comenzó en febrero pasado con los profesionales de la salud y los mayores de 80 años, los que están acudiendo masivamente a los puntos de inmunización.



El Ministerio de Salud habilitó el pasado viernes la vacunación para personas de entre 25 y 30 años, y en la primera jornada se duplicó la cifra de inmunización contra la COVID-19 un récord de 550 832 dosis aplicadas.



El Gobierno espera abrir este mes las etapas de vacunación que faltan ya que el país superó obstáculos iniciales, como la escasez de dosis.



Colombia, que acumula 4.801.050 contagios y 121 216 muertes por el coronavirus, ha recibido 35.814.754 vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Moderna y ha aplicado 28,1 millones de dosis.



De ese total, más de 15,7 millones de personas han recibido la primera dosis y otros 12,3 millones tienen el esquema completo, lo que equivale al 25 % de la población nacional.

Preocupación por variante delta

Mientras que a la variante delta se le atribuye el aumento de los contagios en países donde las cifras ya habían disminuido, en Colombia fue identificada justo cuando el país empieza a salir del pico más letal de la pandemia.



"Sin embargo, no debemos confiarnos. Se debe tener presente que tenemos tres variantes de preocupación circulando en el país y la delta es muy contagiosa", advirtió Trillos.



El experto subrayó que "ante descuidos, multitudes, aglomeraciones y relajamiento de medidas de prevención, autocuidado y bioseguridad podemos volver a tener nuevos incrementos, como ya ha sucedido en otros países", razón por la que "todos debemos continuar siendo muy rigurosos con la prevención, aun los vacunados con esquemas completos".



Pese a la disminución de las cifras, a las autoridades les preocupa que la variante delta aumenta la transmisibilidad y virulencia, empeora el comportamiento epidemiológico del virus, disminuye la eficiencia en las medidas de control, y potencialmente, puede evadir la respuesta de las vacunas.



El Ministerio de Salud de Colombia alertó además que mientras con el virus inicial se contagiaban entre una y dos personas por cada caso positivo, con la variante delta la transmisión es hasta de 10 personas y la gravedad de los síntomas es más rápida.



"Esta variante tiene una particularidad y es que tiene un 60 % más de posibilidad de transmitirse, por lo que hay mayor riesgo de hospitalizarse o de reinfectarse", explicó el médico infectólogo José Alejandro Mojica, del Ministerio de Salud.



En ese sentido, el especialista insistió en que además de reforzar las medidas de bioseguridad las personas deben acudir a sus citas de vacunación para que el Gobierno de Colombia pueda cumplir la meta de inmunizar este año a 35,2 millones de ciudadanos, equivalentes al 70 % de la población, para alcanzar la inmunidad de rebaño.



"Las vacunas disponibles siguen siendo muy eficaces y efectivas en su prevención contra esta variante delta y con las otras", aseguró Mojica.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El doctor Ricardo Soto Rifo, PH.D, profesor adjunto del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señaló que la variante Gama y Lambda (C37), son las dos que circulan en gran mayoría en Chile. Respecto al estudio, precisó que se hizo para saber cómo se iba a comportar los cuerpos neutralizantes generados por la vacuna Coronavac frente a las variantes Alfa, Gamma y Lambda y porque habían visto que la Lambda tenía un patrón de mutaciones diferentes a las otras variantes.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.