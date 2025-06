¿Qué factores podrían haber desencadenado el atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe? Especialistas responden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado a manos de un menor de 14 años, quien lo atacó a balazos durante un mitín en Bogotá. | Fuente: EFE / Composición RPP

El último sábado, el atentado al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, conmocionó Colombia. El político fue gravemente herido por un menor de 14 años, quien lo atacó a balazos cuando se encontraba participando en un mitin, en el barrio de Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

De acuerdo con el último reporte de la Fundación Santa Fe, donde el senador viene recibiendo atención médica, Uribe “continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”. Por tanto, su estado sigue “siendo de carácter reservado”.

RPP conversó con el periodista colombiano Fernando Dos Ries, integrante de la Fundación Konrad Adenaur; con Juan Carlos Restrepo, exjefe antidrogas de Colombia y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia; y con Walter Olivari, politólogo peruano y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) de Colombia, para conocer qué factores podrían haber propiciado el atentado contra Uribe Turbey.

El atentado se produjo en el barrio de Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Fuente: EFE

La polarización política en Colombia y el esquema de seguridad de Miguel Uribe

En diálogo con Ampliación de Noticias, el periodista Fernando Dos Ries señaló que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay demuestra “que la política de paz del presidente” colombiano “Gustavo Petro ha fracasado” y que, por el contrario, la seguridad del país se ha visto comprometida.

“El presidente Gustavo Petro se propuso lograr la seguridad del país y la paz a través de una política de concesiones, con grupos armados y de negociaciones con grupos de la disidencia, pero esto no ha tenido efecto porque la situación de seguridad del país se ha ido agravando, cuando vemos que el asesinato de líderes sociales se ha incrementado, el reclutamiento de menores ha crecido exponencialmente y, por supuesto, los hechos de violencia, como el que vivimos el sábado, han regresado a la escena política, cosa que el país parecía que había superado”, expresó.

Asimismo, Dos Ries consideró que “Colombia es uno de los países con mayores niveles de polarización en América Latina junto con México”.

“La situación del sistema político colombiano -en este momento- es de extrema conflictividad entre las fuerzas políticas porque estamos en el marco del inicio de una campaña electoral, que se va a desarrollar con vísperas a las elecciones del año 2026”, señaló.

En ese sentido, el periodista recordó que Uribe Turbay tuvo “una posición frontal” contra algunas propuestas del actual mandatario, Gustavo Petro. Asimismo, dijo que, a causa de su postura política, el senador empezó a recibir mensajes anónimos con amenazas.

“Hay que recordar que el senador Uribe había tenido una posición muy frontal con la propuesta de consulta popular del presidente Petro y con la propuesta de reforma laboral. A raíz de esto, recibió mensajes anónimos de amenazas sobre su posición política en el Senado”, acotó.

Debido a las amenazas de las que era víctima, Fernando Dos Ries señaló que Uribe -previo al atentado- había solicitado al Gobierno nacional colombiano que su esquema de seguridad sea reforzado; sin embargo, su pedido -al parecer- no obtuvo respuesta.

“El gobierno ha ordenado una investigación, sobre todo el esquema de seguridad del senador Uribe, porque [él] había solicitado al Gobierno nacional que fuera reforzado su esquema de seguridad debido a unas amenazas que había recibido directamente. Este esquema de seguridad no fue reforzado y él fue a esta concentración apenas con dos personas dentro de su esquema [de seguridad]”, aseveró.

Periodista colombiano Fernando Dos Ries, integrante de la Fundación Konrad Adenaur. | Fuente: RPP

Por su parte, Juan Carlos Restrepo coincidió con Fernando Dos Ries en que Colombia es un país con un índice alto de polarización. “Miguel Uribe es candidato de uno de los partidos de extremo en esta polarización”, al pertenecer a Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, indicó.

“Nunca creo recordar que el país había estado tan polarizado como se encuentra hoy. […] Miguel Uribe es una persona supremamente inteligente, vocal y directa, que le habla de frente, a pesar de sus 39 años, al presidente de la República [Gustavo Petro] y al país. Ha sido una persona que ha generado un referente en cuanto a la crítica a la situación actual. […] Eso lo hace una potencial víctima, porque no [es] que fuera punteando en las encuestas porque todavía es muy temprano para [ello], pero sí era un candidato potencial. En todo caso, su fuerza, el partido al que pertenece, sí es uno de los dos extremos”, agregó.

Asimismo, consideró que el presidente Gustavo Petro es el principal responsable de la polarización en el país.

“Gustavo Petro es una persona que vive pendiente de polarizar, de buscar y atizar la lucha de clases. Él cree que es un salvador que viene, una especie de libertador que viene a rescatar a los pobres, a los que no tienen voz, etc. Y podrá tener algo de cierto desde su punto de vista ideológico, pero la manera en que lo hace, atrayendo la lucha de clases, es una manera de generar mucha división en momentos donde un país como el nuestro, necesita generar la unidad interna para poder superar las grandes crisis, como la pandemia, los déficits, las guerras comerciales, etc. Estamos en un país completamente dividido, pero el primer divisor de Colombia se llama Gustavo Petro Urrego. Él es una persona que se ha encargado de sembrar el odio”, aseveró.

Al ser consultado sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe, el exjefe antidrogas de Colombia señaló que este “dejaba mucho que desear”.

“Yo creo que, bajo la administración de Petro, los servicios de seguridad han venido sufriendo una transformación hacia lo malo, hacia lo deficiente y hacia el mal uso. […] El esquema de protección de Miguel Uribe, francamente, era ineficiente a todas luces, pero yo creo que esa es un poco la generalidad, salvo, por supuesto, me imagino la gente que protege a Gustavo Petro y a Armando Benedetti (ministro del Interior de Colombia), ese debe ser un esquema bastante más robusto”, indicó.

Juan Carlos Restrepo, exjefe antidrogas de Colombia y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. | Fuente: RPP

"El atentado va a aumentar el grado de atizamiento de las relaciones" entre el oficialismo y la oposición

El politólogo peruano Walter Olivari, docente de la UDCA, señaló que la cercanía del proceso electoral “ha tensado” la “discusión o debate político” en el país vecino.

“El presidente [Petro], en el caso de Colombia, no tiene una mayoría en el Parlamento, por lo tanto, él busca caminos para poder tratar de desarrollar sus reformas que fueron las que, de alguna manera, lo llevaron al poder. Reforma en el plano laboral, reforma en el plano de salud, reforma en el tema de las pensiones”, expresó.

Asimismo, indicó que la cercanía del proceso electoral ha sido representada por Miguel Uribe, a quien consideró un político “muy activo”. Además, manifestó que el atentado va a aumentar el “atizamiento” en las relaciones entre el Gobierno central y la oposición.

“La cercanía del proceso electoral ha sido representada por este joven candidato que es muy activo. […] El atentado evidentemente va a aumentar el grado de atizamiento de las relaciones entre una sana oposición y un gobierno que evidentemente intenta todavía hacer algunos cambios”, concluyó.

Walter Olivari, politólogo peruano y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas. | Fuente: RPP