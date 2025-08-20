¿Padres colombianos nombraron a su bebé ‘Chat Yipiti’? Autoridades se pronunciaron tras revuelo causado en redes sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde hace unos días, se viralizó en redes sociales una noticia insólita: supuestamente, una pareja del municipio colombiano de Cereté decidió nombrar a su recién nacida hija ‘Chat Yipiti’, en honor a la popular inteligencia artificial de la firma OpenAI.

La información tuvo eco en diversos medios de comunicación, tanto colombianos como internacionales, por lo que se creía que se trataba de un caso real.

De hecho, en redes sociales, se instauró la polémica, ya que muchos aseguraban que la pequeña iba a ser víctima de bullying por el inusual nombre elegido por sus padres.

No obstante, todo no pasó de una de las tantas fake news que circulan en internet.

Autoridades colombianas se pronuncian sobre el caso ‘Chat Yipiti’

Ante el revuelo causado por la supuesta noticia, el Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia aclaró que no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti’.

“Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la fecha, no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti’; por lo tanto, no es cierto que en el municipio de Cereté ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil con esos datos”, se lee en el comunicado publicado por esta entidad.

“Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular”, agregó.



