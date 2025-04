Un alcalde salvó a una vecina durante el apagón que provocó al menos 6 muertes en España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hallazgo de un hombre ahogado durante el apagón eleva a seis las víctimas mortales del incidente en España que también ha dejado historias de solidaridad, como la de un alcalde que salvó la vida de una vecina porque fue puerta por puerta a visitar a personas con patologías.



La policía española informó este miércoles del hallazgo del cuerpo de un hombre de 70 años que al parecer se desorientó el lunes, durante el apagón, y posteriormente fue encontrado ahogado en un arroyo.



Vecinos de la víctima explicaron a la agencia de noticias EFE que el hombre, con movilidad reducida, se pudo desorientar y caer en una poza del arroyo.

Se salva una mujer que necesitaba oxígeno

En Valencia (este de España), una mujer de 46 años que sufría una patología pulmonar murió tras quedar sin electricidad la máquina que le proporcionaba oxígeno también durante el apagón.



Un final fatal del que se salvó Laurentina García, la mujer auxiliada por el alcalde de su pueblo en León (oeste de España).



El alcalde Emilio Martínez Morán fue a la farmacia del pueblo, preguntó qué enfermos necesitaban oxígeno para vivir y con esa lista fue llamando puerta por puerta.



"Muchos tenían botella de oxígeno para pasar la noche pero Laurentina no tenía", recordó en una entrevista con EFE.



La mujer confiaba en que la luz volvería pronto, pero a su alcalde le pareció mejor idea utilizar el generador del Ayuntamiento para asegurar que su máquina no se quedase sin energía "por si el apagón duraba más de la cuenta", como realmente fue, porque se prolongó durante casi 24 horas.



"Nos organizamos con la agrupación de voluntarios de Protección Civil, fuimos a por el generador y lo conectamos. Volvimos a la una de la madrugada para asegurarnos de que seguía funcionando y luego a las siete de la mañana fuimos a su casa otra vez. La luz no volvió hasta las once", afirmó.

Otras muertes por apagón en España

También relacionado con el apagón, la policía española investiga un incendio mortal en Madrid y el fallecimiento de tres personas en Galicia (norte de España).



En Madrid, fuentes policiales confirmaron a EFE que el incendio en una vivienda que causó la muerte de una mujer de 52 años y dejó a 13 personas intoxicadas se podría haber producido por una vela encendida.



En Galicia, un generador activado durante el apagón para suministrar energía a un respirador médico también puede haber sido la causa de la muerte por inhalación de monóxido de carbono de un matrimonio de 81 y 77 años y su hijo, de 56, encontrados sin vida durante la mañana del martes en su casa.



La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil española es que una mala combustión del generador de energía originó el monóxido de carbono que se extendió por el domicilio.